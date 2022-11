Superbike, Lucio Pedercini “Dobbiamo recuperare fiducia e credibilità”

Il Team Pedercini Racing nel 2023 compirà 30 anni e spera di tornare a sorridere. La squadra mantovana è da tempo la nobile decaduta del Mondiale Superbike e l’ultimo anno è stato uno tra i più difficili della sua storia. La squadra in realtà non aveva grandi ambizioni ma sperava certamente di avere meno problemi e di poter già gettare le basi per un 2023 da protagonista.

Lucio Pedercini, cosa è successo?

“La nostra squadra era reduce da alcuni anni particolarmente difficili. C’era stata la pandemia, avevamo perso degli sponsor e quindi il 2022 sarebbe dovuto essere un anno tranquillo, di assestamento in cui iniziare a costruire le basi per quello successivo. Non avevamo un pilota di vertice e quindi non avevamo particolari obbiettivi se non quello di fare bene, di vivacchiare sereni e lavorare per il futuro. Dopo la prima gara però ci siamo trovati senza il pilota ed abbiamo dovuto ricorrere per tutto l’anno”.

Perché hai cambiato così tanti piloti?

“Non per una questione economica come si sente dire ma perché i piloti avevano tutti altri impegni nei campionati nazionali o in altre categorie. Però siamo riusciti a fare tutto il campionato, non saltare nessuna gara di Superbike e per me è già positivo. C’è chi non lo ha fatto”.

Quali sono i tuoi obbiettivi per il 2023?

“Rilanciare la mia squadra, recuperare la fiducia e la credibilità che avevamo in passato. Al di là dei risultati dobbiamo tornare ad essere una squadra di riferimento, ambita dai piloti. Le nostre moto sono le stesse degli altri team Kawasaki, non sono inferiori ed abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Sono un ex pilota, un appassionato e non voglio più soffrire come in questi anni perché non ha proprio senso andare avanti così. Non mi diverto, non guadagno e mi arrabbio da mattina a sera. Serve una svolta e speriamo di darla al più presto’”.

Chi sarà il pilota per il 2023?

“Sto parlando con alcuni piloti sia italiani che stranieri e cercherò di definire il pilota entro le prossime due settimane” .

Foto facebook Team Pedercini