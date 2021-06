Superbike, LIVE GP Misano: diretta Gara-1 in tempo reale

LIVE Gara-1 Superbike a Misano. Segui la diretta con tempi, classifica, aggiornamenti e commenti in tempo reale dal World Circuit Marco Simoncelli.

13:35 – Serafino Foti, team manager Ducati, parla di Michael Rinaldi: “L’altro anno aveva una moto 2019 e ha usato quella tutta la stagione. All’inizio ha fatto un po’ di fatica, ma sta prendendo le misure e speriamo di ripartire da qui“. La Panigale V4R come è cambiata dalla prima gara di Aragon ad oggi? “Ogni volta cerchiamo di fare il meglio possibile. Da inizio anno non è cambiata molto, ma abbiamo fatto alcuni aggiustamenti che speriamo vadano meglio. Il set-up di base è quello, cerchiamo di affinare altri aspetti come elettronica e telaio“.

13:30 – Ritorna il pubblico sugli spalti anche per la Superbike. A Misano sono ammessi poco più di 5mila tifosi al giorno che fanno sentire il loro calore. Nella prossima gara di MotoGP al Sachsenring ancora tribune chiuse per emergenza Covid.

Il riepilogo della Superpole

Quando il gioco si fa duro Jonathan Rea inizia a giocare! Dopo un venerdì di prove libere Superbike in salita, il campione della Kawasaki conquista la 30esima pole a Misano, la terza stagionale in tre gare. Nonostante la novità della doppia gomma da qualifica il risultato non cambia. Resta da migliorare la velocità di punta, ma in percorrenza di curva riesce ancora a scavare un certo gap dagli inseguitori Yamaha e Ducati.

Dalla prima fila scatterà Toprak Razgatlioglu, al lavoro con il set-up della sua Yamaha R1 e con la gestione delle gomme. Il pilota turco ha riscontrato qualche problema all’anteriore nella prima giornata di questo week-end Superbike. Ma il distacco da Jonnhy è di appena 99 millesimi e oggi in Gara-1 proverà ad inseguire il suo primo successo stagionale. In terza piazza la Ducati di Scott Redding, con l’alfiere britannico che ancora non ha digerito la penalizzazione subita ieri dopo la bandiera nera col disco arancione. Penalty di 20 minuti nelle FP2, altro tempo perso al mattino per il problema al motore. Ma il pilota Ducati ha deciso di non fare ricorso.

Dopo il violento incidente nelle FP3, il pilota della BMW Eugene Laverty non ha partecipato alla Superpole. Garrett Gerloff ha concluso anticipatamente la Superpole dopo una caduta. L’americano del team GRT Yamaha partirà dalla pit-lane nella prima manche (inizio ore 14:00) e dall’ultima fila nella Superpole Race di domenica. In seconda fila Michael Rinaldi, il più veloce del venerdì, Tom Sykes e Alex Lowes. In terza fila c’è il nostro Axel Bassani, affiancato da Lucas Mahias ed Alvaro Bautista. In decima posizione Chaz Davies davanti ad Andrea Locatelli e Leon Haslam.