Superbike, la Honda di Alvaro Bautista a nudo (GALLERY)

La Honda CBR1000RR-R di Alvaro Bautista messa a nudo dopo tanta segretezza. La gallery svelata nella seconda giornata di test Superbike a Jerez.

La Honda CBR1000RR-R di Alvaro Bautista messa a nudo dopo tanta segretezza. Nella seconda giornata di test Superbike a Jerez ecco svelati con i segreti della derivata di serie di Alvaro Bautista. Lo spagnolo ex Ducati si è detto ieri meravigliato di così tanta potenza del quattro cilindri HRC. Dal 2020 la casa giapponese ha seria intenzione di tornare tra i protagonisti del campionato mondiale Superbike, ereditando parte del know-how MotoGP di Honda Racing.

Dopo numerosi test privati, il nuovo team ufficiale con i suoi piloti Álvaro Bautista e Leon Haslam si è presentato per la prima volta al pubblico nel test di Jerez. Dalle foto possiamo notare che la Honda adotta sospensioni Öhlins, freni Brembo, cerchi OZ, scarico Akrapovic. Non solo tecnologie derivate dalla MotoGP, ma anche diversi tecnici presenti nel box di Bautista e Haslam. Una squadra di tutto rispetto che punta a insidiare il primato in Superbike di Kawasaki e Jonathan Rea. Numerose squadre testeranno a Portimao domenica prossima e lunedì prima che il materiale verrà inviato in Australia per l’inizio del WorldSBK 2020.