Superbike, Jonathan Rea: “Ho commesso molti errori”

Jonathan Rea ha perso il Mondiale Superbike a causa di quattro cadute. Pari vittorie con Toprak Razgatlioglu, ma ha conquistato più podi, pole e giri veloci.

Dopo il bagno di folla dell’Eicma Jonathan Rea vola in vacanza con la famiglia. Fra due settimane ritornerà in pista per un test Superbike a Jerez. Dal 15 al 17 dicembre proverà la nuova Ninja ZX-10RR con cui punterà a riprendersi il trono mondiale soffiatogli da Toprak Razgatlioglu. Nonostante i numeri siano a favore del nordirlandese: entrambi hanno conquistato 13 vittorie, ma l’alfiere della Kawasaki ha ottenuto due podi in più (30 a 28), ha inanellato più giri veloci (14 a 9) ed è partito 8 volte dalla pole position rispetto alle 3 dell’avversario turco.

A pesare sulla classifica sono le quattro cadute riportate dal sei volte iridato che ha chiuso il Mondiale con 551 punti, 13 in meno rispetto a Toprak. “È stata una stagione davvero dura e ho commesso molti errori“, ha ammesso Jonathan Rea a Belfastlive. “Mi rifiuto di scendere in pista senza combattere, a volte ho superato il limite e ne ho pagato il prezzo. Ma questo è un mondiale, ho molta passione e motivazione e cerco di vincere. In questa stagione abbiamo faticato. La Ducati era la moto più veloce in pista, ma ora siamo dietro a diversi costruttori”.

Ricordiamo che Kawasaki si era proposta ai nastri di partenza della stagione Superbike con un nuovo modello di omologazione. La FIM non ha accettato, ha tagliato i 500 giri motore in più e l’ha lasciata a 14.600 come l’anno precedente. Questo ha influito non poco sulle sorti del campionato 2021. A cominciare da adesso gli ingegneri della Casa giapponese sanno di non dover sbagliare e a Jerez Jonathan Rea dovrà avere le prime rassicurazioni. “Yamaha ha dato un nuovo riferimento per migliorare la moto, questo è davvero motivante per entrare nel precampionato“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri