SBK, Jonathan Rea frenato dalla Kawasaki: “Problema al cambio”

Si apre con un secondo posto il campionato mondiale Superbike di Jonathan Rea. Un risultato positivo, anche se un problema al cambio della sua Kawasaki Ninja ZX-10RR gli ha impedito di contrastare meglio Alvaro Bautista dopo essere stato superato.

Il sei volte iridato SBK si era messo in testa al primo giro grazie a un bel sorpasso in curva 10 sullo spagnolo. Ha mantenuto la leadership fino al decimo giro, quando il pilota Ducati in curva 3 lo ha superato ed è rimasto davanti fino alla fine. Al traguardo il distacco è stato di 3″471. Chissà come sarebbe finita Gara 1 a Phillip Island senza quella noia tecnica alla moto di Akashi…

Superbike Phillip Island, Gara 1: il commento di Rea

Sicuramente il fatto di aver corso su pista bagnata ha favorito Rea, uno specialista in tale condizione. Ieri in una FP2 molto calda aveva faticato molto e sperava che oggi le temperature fossero molto più basse. È stato accontentato e in Gara 1 ha accarezzato anche la possibilità di vincere, però non ci è riuscito.

Il nord-irlandese nel complesso è contento di come si è comportata la sua Kawasaki, anche se quell’intoppo tecnico avvertito già prima del sorpasso decisivo di Bautista non ci voleva proprio: “Le condizioni erano difficili, però a livello di setup la moto era impeccabile. Dobbiamo trovare la soluzione al piccolo problema che abbiamo avuto durante la gara. Sono sicuro che ci ha ostacolato non poco, soprattutto in frenata e sui lunghi rettilinei nei cambi di marcia“.

SBK Australia, cosa è successo alla Kawasaki?

Al parco chiuso Johnny non ha saputo spiegare nel dettaglio cosa sia successo alla sua Ninja ZX-10RR, ma ha potuto raccontare cosa ha dovuto fare alla guida: “Non riuscivo a cambiare marcia o a scalarla come volevo. Quindi sono tornato alla guida vecchia scuola, ho dovuto reimparare a guidare la moto, soprattutto in frenata. Quella è stata la cosa più complicata. Sono abbastanza contento di essere arrivato alla fine, analizzeremo cosa è successo“.

Avrebbe preferito non avere quel problema tecnico, però Rea può lo stesso essere contento del secondo posto di oggi nella gara bagnata di Phillip Island. Tra l’altro, è anche diventato il pilota con più gare (378) nella storia del Mondiale Superbike. Ha battuto il precedente record che condivideva con Troy Corser.

Foto: Kawasaki Racing