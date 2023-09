Superbike, Jonathan Rea annuncia: “Lascerò Kawasaki”. Futuro con Yamaha

È tutto vero: Jonathan Rea non correrà con la Kawasaki nel Mondiale Superbike 2024. Nonostante un contratto che scadeva proprio al termine del prossimo anno, il sei volte campione iridato ha deciso di cambiare. È stato raggiunto un accordo per la risoluzione contrattuale anticipata. Si trasferirà alla Yamaha e sostituirà Toprak Razgatlioglu, che ha firmato da tempo con la BMW.

Superbike, Jonathan Rea conferma l’addio alla Kawasaki

Rea ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al suo divorzio con la casa di Akashi, per la quale corre dal 2015: “Lascerò KRT alla fine della stagione. Voglio ringraziare tutti i dipendenti di KMC e KRT per aver creduto in me e per avermi dato l’opportunità di dimostrare il mio valore ai massimi livelli. Ho imparato e sono cresciuto moltissimo come persona e come pilota dal primo giorno in cui ho messo le gambe sulla Ninja ZX-10R Factory Superbike.

La vittoria di sei campionati WorldSBK consecutivi sarà sempre il momento più importante del mio periodo con Kawasaki, ma ci saranno anche i ricordi straordinari, le lezioni di vita e le risate che porterò con me in futuro. E di sicuro la nostra missione è quella di portare a termine la stagione 2023 con la stessa forza e lo stesso impegno che abbiamo sempre dimostrato.

Ora, ripensando al nostro percorso, mi riempie di orgoglio la gioia e la felicità che abbiamo portato ai tifosi e ai proprietari di Kawasaki in tutto il mondo. Questo non è un addio, perché non si dice addio alla famiglia, ma è semplicemente la fine di questo incredibile capitolo. Auguro a tutti i membri di KRT la migliore fortuna per i capitoli che sicuramente seguiranno. Ci vediamo in pista“.

Il commento del team

Il team manager Guim Roda ha espresso la posizione ufficiale di Kawasaki dopo la decisione presa dal pilota nord-irlandese: “Nella vita così, come nelle corse, le priorità definiscono il percorso da seguire. Sono molto felice e orgoglioso che durante questi nove anni Johnny abbia definito le sue priorità con KRT e ci abbia regalato così tanti successi. Considero me stesso, il nostro team, Kawasaki e tutti i nostri fan in tutto il mondo, privilegiati di aver preso parte a questo viaggio.

Qualunque direzione prenderà in futuro, spero che possa continuare a crescere come pilota. Il compito che abbiamo ora è finire la stagione 2023 nel miglior modo possibile con gli strumenti che siamo stati in grado di forgiare quest’anno. Come sempre, continueremo a cercare miglioramenti e a cercare vantaggi ove possibile. KRT si impegna a dare spettacolo con Johnny durante le sue ultime quattro gare sulla formidabile e impressionante Ninja ZX-10RR di cui è diventato sinonimo“.

Adesso sarà interessante vedere quale pilota verrà scelto dalla Kawasaki per rimpiazzare una leggenda come Rea. In queste settimane si è fatto spesso il nome di Scott Redding, che ha esercitato l’opzione per il rinnovo biennale con BMW ma che può comunque essere liberato dalla casa tedesca.

Foto: Kawasaki Racing