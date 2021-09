Superbike Jerez, Prove 2: Rea risponde a Toprak rifilandogli sette decimi

Uno a uno e palla al centro nel venerdì Superbike a Jerez: il Cannibale risponde a Razgatlioglu (7°) rifilandogli quasi sette decimi con un super tempone

La seconda sessione di prove libere a Jerez se la aggiudica Jonathan Rea. 1-1 e palla al centro, dopo che al mattino era stato Toprak Razgatlioglu il più rapido di tutti staccando un tempone. Nelle FP2 è invece il Cannibale a rimettere tutti in riga firmando un crono di notevole spessore (quattro decimi più veloce di tutti), precedendo un Michael Ruben Rinaldi sempre più in forma e alla riscossa.

Il Cannibale c’è, anche le Honda in top 5

Razgatlioglu insegue al pomeriggio e chiude in 7° posizione a quasi sette decimi da Rea ed è anche uno dei pochi a non migliorare il riferimento del mattino (1.40.0). Si fanno vedere ancora le Honda davanti: se al mattino solo Haslam era riuscito a ben figurare, nelle FP2 c’è anche Alvaro Bautista nonostante una caduta durante un giro veloce nelle battute finali. In mezzo alle HRC Scott Redding, a dimostrazione che anche le Ducati del team Aruba ci sono e si preparano ad attaccare. Si preannuncia un weekend rovente in Spagna: Rea è rapido anche sul ritmo gara e affila le armi, ma non potrebbero mancare le sorprese con gli outsider pronti a colpire.

Alleati in casa?

In miglioramento anche Alex Lowes, 6° al termine della giornata nonostante gli acciacchi. Il compagno di squadra di Rea chiude proprio davanti a Razgatlioglu, mentre il compagno di box del turco Andrea Locatelli è appena alle sue spalle con Garrett Gerloff a completare un terzetto Yamaha in 9° posizione. Inseguono invece le BMW, con Van Der Mark 10° e Laverty 13° a circa quattro decimi dall’olandese. Bassani, la grandissima sorpresa di Barcellona, è 11° con qualche problema tecnico sul finale, Loris Baz invece alla sua prima apparizione con Go Eleven chiude appena dietro a quasi un secondo e mezzo dal riferimento delle FP2.

Gran finale in Indonesia, buone notizie in arrivo?

Dopo Jerez la Superbike si sposterà nella vicina Portimao (Portogallo), poi a metà ottobre volerà in Argentina. Resta ancora da confermare il gran finale a Mandalika, in Indonesia. Voci sempre più insistenti danno per certa l’effettuazione della gara, che sarebbe anche la prima in assoluto ospitata dal tracciato in via di costruzione sull’isola di Lombok. I lavori sono in via di ultimazione e Dorna sta per dare via libera all’operazione: l’annuncio della conferma sarebbe imminente. Visto che ogni round assegna 62 punti, è fondamentale sapere quanti ne mancano da qui alla fine.

Sabato la prima sfida

Il programma di Jerez continuerà sabato 25 settembre con la FP3 (ore 09:00), la Superpole (11:10). Gara 1 prenderà il via alle 14, qui gli orari TV dell’intero fine settimana. Ricordiamo che nell’edizione 2020 a Jerez si sono registrati due successi di Scott Redding con la Ducati, in entrambe le gare lunghe. Nella Superpole Race si impose Jonathan Rea.

Foto: Silvio Tosseghini