Gran finale a Jerez con due gare attesisissime: Superpole Race alle 11:00, gara 2 alle 14. Tutto in diretta in chiaro su Sky MotoGP HD e TV. La programmazione

La Superbike scatena lo show finale nella fornace di Jerez, in Andalusia. Oggi, domenica 2 agosto, sono previste due gare. La Superpole Race sulla distanza di appena dieci giri (ore 11) assegnerà 12 punti al vincitore e definirò le prime tre file dello schieramento di gara 2. La sfida finale scatta alle 14, sulla distanza di 20 giri. Nella prima gara, disputata sabato, prima vittoria iridata per Scott Redding, che è anche nuovo leader del campionato. Qui la cronaca live

Domenica 2 agosto su SKY MOTOGP HD

9.00-9.15 SBK, Warm up

9.25-9.40 Supersport Warm up

9.50-10.05 Supersport 300 Warm up

11.00 SBK Superpole Race

12.30 Supersport Gara 2

14.00 SBK Gara 2

15.15 Supersport 300 Gara 2

La programmazione TV8

Domenica 2 agosto

13.00 Differita Superbike Superpole Race

14.00 Diretta Superbike Gara 2