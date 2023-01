Superbike, GRT Yamaha all’attacco: Gardner e Aegerter puntano in alto

Nel Mondiale Superbike 2023 uno dei maggiori temi di interesse è sicuramente rappresentato dalla presenza di Remy Gardner e Dominique Aegerter, due rookie che hanno il potenziale per fare subito ottime cose. Il GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team può puntare a fare una stagione di alto livello con loro.

L’australiano è stato campione del mondo Moto2 nel 2021, mentre lo svizzero ha vinto gli ultimi due titoli mondiali Supersport e nel 2022 si è imposto anche in MotoE. Una coppia che promette molto bene. Ovviamente devono prendere confidenza con la R1 e sarà fondamentale lavorare bene nei test. Hanno iniziato a Jerez e adesso ci sono altre due giornate di lavoro a Portimao.

Superbike, il team GYTR GRT Yamaha si presenta

Oggi il team GYTR GRT Yamaha ha svelato ufficialmente i suoi colori per la stagione Superbike 2023. Rispetto alla livrea dello scorso campionato, ci sono piccoli cambiamenti sulla R1.

Gardner conferma di essere molto carico per questa nuova esperienza, che vede come un’occasione di riscatto dopo la negativa annata in MotoGP: “Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo capitolo; nuovo paddock, nuova moto, sono molto contento. Mi sono trovato molto bene sia con Yamaha che con il Team già dal primo test. Mi aspetta un nuovo progetto e il campionato sembra molto affascinante, dunque sono impaziente di iniziare la stagione a Phillip Island. Adesso continueremo a lavorare durante i test per cercare di estrarre quanto più potenziale possibile per arrivare preparati al primo round della stagione“.

Aegerter ha già fatto benissimo in Supersport, è un pilota di esperienza e anche su di lui ci sono grandi aspettative che non vuole tradire: “Sono impaziente di poter mostrare questi nuovi colori in pista, adoro la grafica e non vedo l’ora di farvela vedere sui circuiti di tutto il mondo. Spero che piaccia anche a voi, ma soprattutto che saremo veloci in ogni tracciato, che è la cosa più importante. È bello far parte della famiglia Yamaha e GRT, ci siamo trovati bene già nei primi test e credo che stiamo lavorando bene insieme. Cercheremo di crescere ulteriormente e migliorarci ogni round, sono fiducioso di questo, tanto che vorrei già essere a Phillip Island per iniziare questo nuovo campionato“.

Il team manager Filippo Conti sa di avere in casa una grande coppia e quindi spera di fare grandi risultati in questo Mondiale SBK 2023: “Siamo elettrizzati per questo nuovo inizio di stagione. Avere Remy (Gardner) e Dominique (Aegerter) con noi rappresenta una sfida affascinante che tutti noi non vediamo l’ora di affrontare insieme. I piloti debutteranno in Superbike per la prima volta quest’anno, ma stiamo parlando comunque di due grandi profili, nonché di due Campioni del Mondo.

La squadra cercherà di mettere loro nelle migliori condizioni fin dalle prime gare, con l’obiettivo di crescere insieme ogni round. Vorrei ringraziare Yamaha per il supporto che ci fornisce ogni anno, siamo pronti per cominciare una nuova stagione insieme. Al contempo ci tengo a dire grazie ai partner che ci sosterranno ancora una volta e a dare il benvenuto ai nuovi che saranno importanti per i risultati del team. Adesso continueremo a lavorare durante le sessioni di test per arrivare preparati al primo round del Campionato Mondiale FIM Superbike 2023“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon