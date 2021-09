Superbike: grave trauma cranico per Tom Sykes, rimane in osservazione

Arrivano aggiornamenti da BMW dopo l'incidente di Gara 2 Superbike al Montmelo che ha coinvolto Tom Sykes. Il britannico rimane in ospedale a Barcellona

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Tom Sykes dopo l’incidente accorso in Gara 2 di Superbike al Montmelo. A darci notizie riguardo il britannico è il team stesso tramite una nota ufficiale, dove si parla di un “grave trauma cranico” dopo ulteriori esami. Sykes rimane sotto osservazione all’ospedale di Barcellona. Non si esclude tuttavia la possibilità che Tom possa essere dimesso mercoledì.

Rimane dunque incerta la presenza a Jerez per il prossimo round che si disputerà tra pochi giorni. Sempre stando a quanto dice il team, non è chiaro se Sykes potrà essere in grado di prendere parte al decimo round della stagione Superbike, subito successivo a quello di Barcellona. In caso di forfait, BMW potrebbe avere il sostituto in casa, dato che Eugene Laverty è ancora fermo dopo le vicissitudini di inizio stagione. Ricordiamo che Sykes non è l’unico ad avere riportato conseguenze negli incidenti del weekend: qua il recap con le condizioni di Davies e Lowes.