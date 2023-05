SBK, Granado e Syahrin out: MIE Honda schiera Mackenzie nel test a Misano

Stagione davvero difficile per il Petronas MIE Honda Racing Team, che sta faticando sia nel Mondiale Superbike sia nel Mondiale Supersport. Nel recente weekend di gara in Catalunya ha anche dovuto fare i conti con gli infortuni di Eric Granado e di Hafizh Syahrin.

I due piloti SBK non sono a disposizione per il test in programma a Misano nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 maggio a Misano Adriatico. Ma la squadra guidata da Midori Moriwaki sarà comunque in azione. Infatti, è stato ufficializzato che in sella alla CBR1000RR-R Fireblade ci sarà Tarran Mackenzie, pilota finora impegnato in SSP con gli stessi colori.

Superbike, Mackenzie debutta sulla CBR1000RR-R

Per il 27enne pilota inglese non sarà il primo contatto in assoluto con il Mondiale Superbike, dato che nel 2022 ha corso da wild card in occasione del round a Donington. Con la Yamaha R1 del team McAMS, lo stesso con il quale correva nel BSB, arrivò quattordicesimo in Gara 1 e quindicesimo in Gara 2.

Ma sulla Honda CBR1000RR-R Fireblade sarà un esordio assoluto. Cercherà di fare del suo meglio per adattarsi in fretta a una moto molto diversa dalla 600 che sta utilizzando in questa stagione Supersport. Anche se non possono esserci particolari aspettative per questo test a Misano, il campione BSB 2021 ci tiene a sfruttare l’occasione e ad aiutare il team Petronas MIE Honda. Il sogno di Mackenzie è quello di riuscire ad approdare in Superbike quanto prima.

Foto: Petronas MIE Honda Racing Team