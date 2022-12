Superbike, Granado: “Nel 2023 avrò il nuovo upgrade della Honda”

La stagione Superbike 2022 termina con un test a Jerez al quale ha preso parte anche il team MIE Racing Honda, oltre a quello ufficiale HRC e alle squadre Pata Yamaha, GRT Yamaha e Bonovo BMW. Purtroppo la pioggia ha rovinato i piani di tutti, che non hanno potuto svolgere il lavoro programmato.

Nella formazione di Midori Moriwaki grande attenzione per Eric Granado, ingaggiato per rimpiazzare Leandro Mercado. Per lui sarebbe stato importante girare sull’asciutto, ma in questi due giorni non ha potuto farlo e dovrà aspettare il 2023 per risalire sulla CBR1000RR-R Fireblade.

Superbike, test Jerez: i commenti di Granado

Nonostante il tracciato fosse bagnato, Granado ha comunque effettuato dei giri a Jerez e gli è stato utile per prendere confidenza con una Honda che ha una configurazione un po’ diversa da quella che guidava nel campionato Superbike spagnolo (ESBK): “Purtroppo ho trovato delle condizioni meteo negative – ha dichiarato – e non ho compiuto molti giri. Non sono riuscito a farne nessuno sull’asciutto. Comunque è stato bello conoscere il team e la nuova moto, che è molto diversa da quella che ho usato negli anni scorsi. La mia era una moto di serie, la Superbike è differente“.

Il pilota brasiliano non vede l’ora che arrivi il prossimo test per adattarsi alla CBR1000RR-R Fireblade che utilizzerà nel WorldSBK: “Lavoriamo soprattutto sull’elettronica, è qualcosa di nuovo per me. Il controllo di trazione funziona diversamente da come ero abituato. Ho provato alcune cose nuove che mi possano aiutare ad avere maggiore grip al posteriore in condizione di bagnano“.

MIE Honda con la CBR aggiornata nel 2023

Anche se la pista non era nella condizione auspicata, per lui è stato importante iniziare a lavorare con la squadra e prendere le prime misure alla moto. Nel 2023 avrà una versione aggiornata della sua Honda: “Aspettiamo il nuovo upgrade della moto per il prossimo anno. Sarà sicuramente migliore e più competitiva“.

A Jerez il team HRC ha testato aggiornamenti al motore, un’evoluzione del forcellone e anche delle novità di elettronica. Per il futuro sono previsti upgrade che riguardano anche i freni Nissin e le sospensioni Showa. Nel 2023 ci sarà una maggiore collaborazione con il team MIE Racing, che sarà impegnato anche nel Mondiale Supersport insieme a MS Racing. Granado avrà tra le mani una CBR1000RR-R Fireblade un po’ diversa da quella utilizzata in Andalusia in queste due giornate.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon