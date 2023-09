Sono giorni di comunicati per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Prima ci ha pensato Yamaha ad annunciare l’ingaggio di Jonathan Rea, poi è toccato al team Aruba Ducati ufficializzare la promozione di Nicolò Bulega dalla Supersport. Presto ci sarà una nuova notizia: il rinnovo del contratto di Remy Gardner.

Superbike, Gardner con GRT Yamaha anche nel 2024

Il campione del mondo Moto2 del 2021 continuerà a correre per il team GYTR GRT Yamaha. Anche il prossimo anno farà coppia con Dominique Aegerter, il cui prolungamento contrattuale è stato reso noto settimane fa. I due piloti hanno instaurato un buon rapporto e lavorano bene assieme, il desiderio di prevalere nel duello interno li stimola a migliorarsi costantemente.

Entrambi sono rookie in Superbike e finora Aegerter sta avendo la meglio. Il due volte iridato Supersport è nono in classifica con 114 punti, mentre l’australiano occupa il dodicesimo posto a quota 98. La distanza non è molta e sicuramente da Magny-Cours riprenderà la loro sfida per essere il migliore della squadra diretta da Filippo Conti.

Remy e Aegerter carichi per Magny-Cours

Gardner in Francia ci tiene a ripartire bene dopo la lunga pausa del campionato Superbike: “Spero di ricordarmi ancora come si guida una moto! Scherzi a parte, siamo finalmente pronti per tornare in sella alla nostra Yamaha R1 in una pista affascinante. Durante l’estate ho potuto familiarizzare un po’ con il circuito per imparare il suo layout e le sue curve, sarà una cosa che certamente mi aiuterà nell’arco del weekend. Non vedo l’ora di ricominciare“.

Le motivazioni non mancano neppure a Aegerter, che potrebbe non essere al 100% per alcuni problemi al braccio destro operato già a maggio e che anche in seguito è finito sotto i ferri: “Siamo finalmente tornati! Conosco la pista dai miei anni di Supersport dove ho conquistato alcuni successi. Il layout mi piace, ci sono delle parti veloci e poi delle grandi frenate, oltre a vari sali-scendi, non vedo l’ora di tornare lì. La pausa è stata lunga, ma mi sono allenato tanto per arrivare pronto a questo finale di stagione. Sono felice di poter salire nuovamente in sella e abbracciare il team, l’obiettivo è quello di migliorarci ed essere nuovamente veloci“.

Foto: GYT GRT Yamaha WorldSBK Team