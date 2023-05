Mondiale Superbike e National Trophy. Gabriele Ruiu quest’anno partecipa ad entrambi i i campionati con la BMW B-Max. Lo scorso week-end si è classificato secondo in gara-1 dietro a Niccolò Canepa e quarto in gara-2 ma poi è partito per il Catalunya Round del WorldSBK.

“Nei giorni scorsi abbiamo provato un po’ di cose per la gara di Misano del Mondiale – racconta Gabriele Ruiu a Corsedimoto – Arriveremo così con un po’ esperienza e di chilometri percorsi su questa pista. Sono contento per gara-1 in cui la moto ancora non era a posto. Abbiamo fatto una modifica ma non ci ha aiutato a migliorare, anzi, siamo andati peggio. Però ci sta: era una gara test. Ora faremo una mossa inversa e riusciremo a fare quel passo avanti che ci serviva”.

La priorità è il Mondiale?

“Partecipiamo al National Trophy per allenarci senza guardare troppo al risultato che poi ovviamente c’interessa. Il nostro obbiettivo principale è prepararci per fare bene nel Mondiale. Corriamo nel National perché è un bell’ambiente, ci piace competere e giriamo in alcune piste in cui si svolge anche il Mondiale”.

Farai tutto il National Trophy?

“A parte una concomitanza credo che lo faremo ma dipende da come ci troviamo con la moto: più chilometri facciamo più andiamo forte. Ci sarà un interscambio di dati costante tra Mondiale e National ma non è così sicuro che riusciremo a farlo tutto”.

Come ti eri trovato ad Assen?

“La mia gara di esordio ad Assen è stata un po’ difficile, prima di tutto per riprendere il ritmo del Mondiale Superbike. Con la squadra abbiamo dovuto ritrovare quel feeling serve”.

Ora il Catalunya Round.

“Cercheremo di migliorare sempre più. L’obbiettivo è la zona punti, stare sempre più vicino alle BMW ufficiali e provare a rompere un po’ le scatole”.

Foto Facebook Gabriele Ruiu