Quasi definitiva la lista di piloti e team permanenti del Mondiale Superbike 2020. Da tempo non si vedevano 22 piloti in griglia, più le wild card

Si è ormai completata la lista di piloti e team che scenderanno in pista nel Mondiale Superbike. Siamo a quota 22 “permanenti”, presenza in forte crescita rispetto alle più recenti edizioni. Stimando tre-quattro wild card ammesse, il colpo d’occhio della griglia di partenza dei 13 round previsti sarà niente male. I costruttori presenti sono cinque: Kawasaki (campione del Mondo in carica), Yamaha, BMW, Ducati e Honda, che dopo 17 anni torna a ruggire sotto le insegne HRC. I team iscritti sono quindici. Ad oggi non è dato sapere se Mie Moriwaki Honda si presenterà con un unico pilota (Takumi Takahashi) oppure avrà una seconda guida. In questo caso il numero dei “permanenti” salirebbe a quota 23.

LO SCHIERAMENTO PROVVISORIO 2020

Jonathan Rea GB Kawasaki Racing Team

Alex Lowes GB Kawasaki Racing Team

Xavi Fores SPA Puccetti Racing

Lorenzo Savadori ITA Pedercini Racing

Jordi Torres SPA Pedercini Racing

Maximilian Scheib CHI Orelac

Scott Redding GB Aruba.it Ducati

Chaz Davies GB Aruba.it Ducati

Leon Camier GB Barni Ducati

Michael Rinaldi ITA Go Eleven Ducati

Leandro Mercado ARG Motocorsa Ducati

Sylvain Barrier FRA Brixx Ducati

Michael vd Mark OLA Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu TUR Yamaha WorldSBK

Loris Baz FRA Ten Kate Yamaha

Garrett Gerloff USA GRT Yamaha

Federico Caricasulo ITA GRT Yamaha

Tom Sykes GB BMW Motorrad

Eugene Laverty IRL BMW Motorrad

Alvaro Bautista SPA Honda HRC

Leon Haslam GB Honda HRC

Takumi Takahashi GIA Moriwaki Mie Honda

IL CALENDARIO

1 marzo: Phillip Island (Australia)

15 marzo: Losail (Qatar)

29 marzo: Jerez (Spagna)

19 aprile: Assen (Olanda)

12 maggio: Imola (Italia)

24 maggio: Aragon (Spagna)

14 giugno: Misano (Italia)

5 luglio: Donington (Gran Bretagna)

2 agosto: Oschersleben (Germania)

6 settembre: Portimao (Portogallo)

20 settembre: Catalunya (Spagna)

27 settembre: Magny Cours (Spagna)

11 ottobre: San Jose (Argentina)

I PROSSIMI TEST

22-23 gennaio Jerez (Spagna)

26-27 gennaio Portimao (Portogallo)

24-25 febbraio Phillip Island (Australia)

FORMAT: SEMPRE TRE GARE

Nessuna modifica al format, con tre gare confermate in ciascuno dei 13 round. Le gare “lunghe” partiranno alle 14:00 di sabato e domenica, la Superpole Race (10 giri) scatterà domenica alle 11. Non cambia neanche la Superpole, con 25 minuti disponibili per tutti i piloti: il via sabato alle 11:00. Il venerdi si comincerà con le abituali due sessioni da 50 minuti ciascuna (qui gli orari completi)