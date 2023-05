Superbike e Pirelli, avanti insieme fino alla stagione 2026

La collaborazione continuerà per altri tre anni. Pirelli rimarrà il fornitore unico ufficiale per tutte le categorie della Superbike fino alla fine della stagione 2026. Una partnership tra Pirelli e Dorna WSBK Organization che festeggia 20 anni proprio quest’anno e che rappresenta un passo chiave del lavoro di sviluppo del marchio lombardo. Oltre a dimostrazione una volta di più il suo impegno nel motorsport e nello specifico nel Mondiale Superbike.

“Quest’anno celebriamo un traguardo importante” ha sottolineato Aldo Nicotera, Senior Vice Presidente e Responsabile Moto e Ciclismo Pirelli. “Da 20 anni siamo accanto al FIM Superbike World Championship come fornitore unico per tutte le categorie. Un percorso iniziato nel 2004 che ha rappresentato il primo esempio di un singolo fornitore nella storia delle corse. Anni dopo s’è dimostrata una scelta vincente, seguita da altri campionati. Il motorsport è parte del DNA Pirelli e questo rinnovo è in linea con la nostra strategia: il Mondiale Superbike è una piattaforma chiave per lo sviluppo delle nostre gomme. Siamo lieti di continuare questa avventura accanto a Dorna, alle squadre ed ai piloti fino al 2026.”

“Pirelli dimostra sempre di essere il perfetto abbinamento per il Mondiale Superbike” ha aggiunto Gregorio Lavilla, direttore esecutivo per Dorna WSBK Organization. “Non solo per l’alto livello di qualità e performance su una grande varietà di circuiti, ma perché abbracciano i valori e la filosofia del campionato. Il Mondiale è passato attraverso tante ere dall’inizio della collaborazione con Pirelli, con cui abbiamo costruito una storia ventennale di reciproco vantaggio. È con grande entusiasmo quindi che guardiamo insieme al futuro, verso altre nuove sfide.”

Foto: worldsbk.com