Superbike: Dove vedere la diretta TV e live streaming del round Estoril?

Dopo un lungo mese di sosta la Superbike torna a ruggire sul tracciato portoghese dell’Estoril. E’ il terzo dei dodici appuntamenti del Mondiale, su un tracciato che piloti e team conoscono bene e che renderà ancora più scoppiettante il fantastico confronto fra Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Le sei gare precedenti sono state ultraspettacolari: in questa 35° edizione le derivate dalla serie offrono uno spettacolo che non ha confronti con nessun’altra serie motociclistica, MotoGP inclusa. Gli orari tornano quelli abituali, attenzione però al fuso orario: in Portogallo sono indietro di un’ora, quindi le gare principali partiranno alle 15:00 di sabato e domenica.

Highlights su Corsedimoto, domenica differita in chiaro su TV8

Le dirette in pay TV del round di Estoril riacquistano l’abituale collocazione sul canale Sky Sport MotoGP (208). Saranno visibili a pagamento le dirette di tutte le sessioni e gare Superbike e l’intero programma delle categorie di contorno del sabato e domenica. TV8, in chiaro, offrirà in diretta gara 1 sabato, ma solo in differita gara 2 domenica alle 18:15, causa la concomitanza con la F1. Su Corsedimoto, come di consueto, saranno disponibili le highlights delle gare Superbike, gratuitamente e senza alcuna registrazione.

Venerdi 20 maggio 2022

10:45-11:15 WorldSSP300 Prove 1

11:30 12:15 WorldSBK Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

12:25- 13:10 WorldSSP Prove 1

15:15-15:45 WorldSSP300 Prove 2

16:00 16:45 WorldSBK Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

17:00- 17:45 WorldSSP Prove 2

Sabato 21 maggio 2022

10:00-10:30 WorldSBK Prove 3

10:45- 11:05 WorldSSP300 Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:25- 11:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

13:40 WorldSSP300 Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP, diretta TV8)

16:15 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

Domenica 22 maggio 2022

10:00- 10:15 WorldSBK Warm up

10:25-10:40 WorldSSP Warm up

10:50-11:05 WorldSSP300 Warm up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

13:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 18:15)

16:15 WorldSSP300 Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)