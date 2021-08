Superbike, doppia sfida a Navarra: Orari TV e dirette streaming del 22/08

Orari TV e dirette streaming della doppia sfida di Navarra. Scott Redding proverà ad accorciare ulteriormente le distanze da Jonathan Rea

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per la domenica di fuoco della Superbike. Il piccolo circuito di Navarra, vicino Pamplona (Spagna) ospita il settimo dei tredici round del Mondiale. Nell’anticipo di sabato Scott Redding ha messo in riga Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu (qui cronaca e classifica) riportando la Ducati in vetta al campionato Costruttori. Nella classifica piloti situazione fluidissima: Rea comanda con 7 punti di vantaggio sul turco e 45 sul britannico ducatista. Ricordiamo che ogni round mette in palio 62 punti e dopo questo appuntamento ne resteranno sei.

Ore 11 la sfida sprint

Il primo appuntamento è importantissimo: nei dieci giri della Superpole Race, oltre ad assegnare 12 punti, si definiscono le posizioni delle prime tre file dello schieramento di gara 2. In questa sfida Toprak scatterà di nuovo dall’ottava casella (terza fila) e dovrà essere efficace come sabato per guadagnarsi la prima fila nella corsa decisiva.

Le highlights su Corsedimoto

Le dirette TV tornano alla propria collazione abituale, cioè su Sky Sport MotoGP, canale 208 del bouquet SKY. Gara 1 è offerta, sempre in diretta, anche da TV8, in chiaro. La programmazione SKY è disponibile anche in streaming via app mobile e il servizio di NowTV. Le highlights del week end saranno disponibili anche su Corsedimoto, gratis, senza necessità di alcuna registrazione.

La programmazione TV

Domenica 22 agosto 2021

9:00-9:15 WorldSBK Warm Up

9:25-9:40 WorldSSP Warm Up

11:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

12:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

14:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)