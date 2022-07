La Superbike torna dalle vacanze con Toprak Razgatlioglu sparato in vetta alla classifica delle prime prove di Donington. Il turco ha firmato 1’27″805 scalzando dalla vetta un Jonathan Rea autore di una partenza di sessione formidabile, con parecchi giri sul 1’28” bassissimo. La sfida è già lanciata! In casa Ducati Michael Rinaldi chiude la FP1 davanti al compagno Alvaro Bautista, quinto: il riminese ha cominciato benissimo, e di solito quando succede così, è buon segno.

Kawasaki parte di slancio

L’avvio di Jonathan Rea aveva lasciato tutti di stucco. Il Cannibale ha stampato il giro veloce della mattinata al secondo passaggio, lasciando intendere che la Kawasaki da queste parti abbia un potenziale altissimo. Poi, dopo la sfuriata iniziale, JR65 ha cominciato a lavorare su assetto e gomme, mentre Toprak ha colpito nel finale. Un giro secco, ottenuto con gomma nuova soffice: se le temperature saranno alte, con la SCX il turco sarà in grado di tenere il passo. Jonathan Rea invece spera in condizioni fresche, che obblighino i piloti a puntare sulla media SC0. Sarà interessante.

Scott Redding moto d’orgoglio

Alvaro Bautista, in quinta posizione, chiude la lista dei piloti più accreditati al podio: il ritardo dello spagnolo non è alto, solo tre decimi. La bella fiammata di Rinaldi lascia ritenere che Donington non sia più la trappola anti Ducati degli ultimi anni. Con un moto d’orgoglio Scott Redding ha catapultato la BMW in sesta posizione, vedremo l’evolversi del week end BMW alla luce delle novità tecniche introdotte dalla corazzata tedesca. Se la moto va, qui dentro Redding potrebbe fare bellissime cose. Partenza lampo anche per Axel Bassani, settimo e miglior privato con Ducati Motocorsa. Scivolata senza conseguenze fisiche per Andrea Locatelli, con l’altra Yamaha ufficiale.

La seconda sessione alle 16:00

Il programma di Donington continua nel pomeriggio con la seconda e ultima sessione di giornata. Dalle 16:00 (ora italiana) ci saranno 45 minuti per lavorare soprattutto in ottica gare lunghe. Ricordiamo che a Donington i giri da percorrere sono 23. La Pirelli ha portato solo due tipologie di gomma posteriore: SCX standard (sigla A0557) e la SC0 (media) di gamma. Qui l’approfondimento.

