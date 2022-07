Superbike Donington: ore 11:30 parte lo show, orari TV e dirette streaming

Dopo un mese di pausa, il Mondiale Superbike riparte dal mitico tracciato di Donington per aprire la fase estiva del campionato. Fra due settimane si torna in pista a Most, nella Repubblica Ceca, prima di un nuovo stop che durerà tutto agosto. Davanti abbiamo sei gare, per complessivi 124 punti in palio, che potrebbero dare una fisionomia ancora più precisa alla classifica. La Ducati sbarca nell’East Midland con Alvaro Bautista saldamente leader: 220 punti, +36 su Jonathan Rea e +79 su un Toprak Razgtalioglu già con le spalle al muro. Il campione in carica ha assoluto bisogno di cambiare l’inerzia di una Superbike partita in sordina per le sorti Yamaha.

Meteo stabilissimo

Contrariamente alle abitudini, Donington promette tre giorni all’insegna dei cieli sereni, con temperature miti e stabili sui 20 °C negli orari delle gare principali. La Pirelli, rispetto al precedente round di Misano, ha ridotto le soluzioni disponibili, che al posteriore saranno soltanto due: la SCX standard (soffice), e la SC0 (media). Tipologie che piloti e team conoscono benissimo, visto che sono in uso dalla passata stagione. Occhio alle due wild card in pista, provenienti dal British Superbike: il campione in carica Tarran Mackenzie (Yamaha) e l’idolo del Tourist Trophy Peter Hickman (BMW).

Highlights su Corsedimoto

Tutto il programma del round a Donington Park andrà in diretta su Sky Sport MotoGP a pagamento, on demand su SkyGo e NowTV. Le due gare lunghe della Superbike saranno trasmesse in diretta in chiaro anche su TV8, differita di un paio d’ore invece per la Superpole Race. Gli orari di seguito sono quelli italiani, ricordiamo la differenza di un’ora con la Gran Bretagna. Corsedimoto, come di consueto, offrirà le highlights Superbike gratis e senza alcuna registrazione richiesta.

Venerdi 15 luglio 2022

11:30-12:15 WorldSBK – Prove 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

12:25-13:10 WorldSSP – Prove 1

16:00-16:45 WorldSBK – Prove 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

17:00-16:45 WorldSSP – Prove 2

Sabato 16 luglio 2022

10:00-10:30 WorldSBK – Prove 3

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)https://9534db5fd18c14c9cf016956dea4e387.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Domenica 17 luglio 2022

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 alle 14:00)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

