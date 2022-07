Superbike Donington: Jonathan Rea, la Superpole come antipasto

Jonathan Rea firma la 37° Superpole stracciando il primato assoluto del tracciato britannico: 1’26″080, sei decimi sotto il vecchio record di Tom Sykes che resisteva dal lontano 2017. Kawasaki piazza anche Alex Lowes davanti alla Yamaha di Toprak Razgatlioglu: sul saliscendi dell’East Midlands la ZX-10R viaggia da far paura. Per Alvaro Bautista la strada è in salita: sullo schieramento di gara 1 sarà in quinta casella (seconda fila). Il ducatista difende 36 punti di margine su Jonathan Rea, mentre Toprak è in ritardo di 79 punti dalla vetta.

Il Cannibale in pieno controllo

Per Jonathan Rea si tratta della 37° Superpole in carriera, la 2° di questa stagione dopo Estoril. Il sei volte campione del mondo, dominatore delle sessioni del venerdi, è in pieno controllo. Tanto che durante la Superpole si è concesso il lusso di fare da lepre, per due stint di seguito, a Scott Redding che grazie all’aiutino ha trascinato la BMW in seconda fila. Chissà come sarà contento Alex Lowes, che di Rea sarebbe compagno di squadra: il gemello d’arte però ci ha pensato da solo, scendendo a sua volta sotto il primato. Toprak Razgtalioglu ha salvato la prima fila, ma anche sul giro secco ha un gap di 4 decimi: è tanto su un tracciato di questo genere.

Che gara 1 sarà?

Stando ai cronologici, non c’è storia. Ma la corsa (23 giri) nasconde qualche insidia per Jonathan Rea, perchè tantissimo dipenderà dalla scelta degli pneumatici. Se l’asfalto sarà caldo abbastanza (come si prevede) tutti partiranno con la SCX, la gomma che solitamente Toprak sfrutta meglio di tutti. Quindi per la Yamaha c’è spazio per riaprire la sfida? Lo sapremo a breve. Per Bautista, invece, l’unica opzione sarà limitare i danni. L’altra Ducati partirà accanto, con un Michael Rinaldi molto efficace e soprattutto decisissimo a riconquistarsi la fiducia del team ufficiale. Sarà un pomeriggio pieno di pthos in ogni parte del gruppo.

Alle 15:00 si fa sul serio

Il quinto round del Mondiale Superbike di infiammerà alle 15:00 (ora italiana) con la prima delle tre sfide sul saliscendi di Donington. I giri da percorrere sono 23. Ricordiamo che nel 2021 Toprak Razgatlioglu a Donington vinse entrambe le gare lunghe, mentre Jonathan Rea arpionò la sprint. La caduta in gara 2, mentre tentava di tenere contatto con lo scatenato turco, ha poi avuto un peso considerevole nella lotta per conquista del Mondiale.

Foto: Silvio Tosseghini