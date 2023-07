Superbike, crollo Honda a Donington: Lecuona e Vierge spiazzati

Un weekend da dimenticare per la Honda a Donington Park. Molto deludenti i risultati che il team HRC ha conseguito con Xavi Vierge e Iker Lecuona nel sesto round del calendario Superbike 2023.

Il 26enne di Barcellona ha chiuso 11° Gara 1, 14° la Superpole Race e si è ritirato in Gara 2. Invece, il compagno di squadra ha avuto il seguente score: ritiro, 13° e 14°. Un bottino di punti davvero misero in Inghilterra per il marchio di Tokio, che in classifica costruttori è sempre penultimo ma con la BMW che si è avvicinata portandosi a sole 13 lunghezze di distanza.

Superbike Donington, Lecuona molto deluso

Lecuona al termine del round inglese è decisamente amareggiato per come sono andate l cose: “In generale non vorrei dire niente – ha dichiarato al sito ufficiale WorldSBK – ma ho faticato e non sappiamo perché. In Gara 1 non ho fatto niente di strano o di speciale quando sono caduto, ho fatto tutto come al solito. Non è un momento facile per noi, stiamo faticando tanto, cadiamo molto e non stiamo capendo niente. Domenica abbiamo provato a cambiare qualcosa nella base della moto, però al mattino non ha funzionato e in Gara 2 ho faticato nei primi giri, poi ho avuto buon passo. C’è stato uno step, ma serve capire perché l’inizio sia stato negativo“.

BMW è andata meglio della Honda a Donington Park e Iker è convinto che dipenda dalla pista, anche se comunque non capisce perché il team HRC abbia così faticato: “Sicuramente, visto che l’anno scorso Redding è finito sul podio e noi avevamo faticato un po’, ma avevamo chiuso in top 10. Quest’anno abbiamo avuto più problemi, però il livello generale si è alzato. Dobbiamo capire perché ci troviamo in questa situazione. Diversi ingegneri giapponesi sono arrivati per aiutare lo sviluppo della moto, dobbiamo parlare con tutti i tecnici per sapere cosa fare con la moto“.

Anche Vierge sorpreso dalle difficoltà Honda

Vierge a sua volta non sa motivare le difficoltà incontrate con la CBR1000RR-R Fireblade a Donington Park: “È stato un weekend difficile, non ci aspettavamo di lottare così tanto. Come sempre, io e il team abbiamo dato il massimo. In Superpole Race non siamo stati abbastanza veloci e in Gara 2 ero a metà gruppo quando un problema mi ha costretto al ritiro. È la prima volta che succede, meglio che sia capitato in una corsa in cui stavamo faticando e non lottando per un buon risultato“.

Il pilota catalano mantiene fiducia per il futuro: “Continueremo a lavorare per cercare di migliorare e battagliare per le posizioni che il team merita“.

Vierge e Lecuona rimarranno con il team HRC?

Vierge e Lecuona hanno il contratto che scade a fine anno e non è stato ancora definito il loro futuro. Leon Camier, team manager HRC WorldSBK, ha già fatto intendere che vorrebbe confermare entrambi i piloti.

Xavi sembra quello più convinto a firmare un nuovo accordo con Honda, invece Iker si sta guardando attorno. Non gli dispiacerebbe tornare in MotoGP se gli si aprisse una opportunità. Difficile, però sta valutando ogni opzione sul tavolo. Aveva molto entusiasmo a inizio stagione e via via si è smarrito. Vedremo cosa succederà.

Foto: Honda Racing