Superbike, classifica piloti e costruttori dopo Imola: Toprak ci crede

Con quello a Imola sono andati in archivio sette dei dodici round in programma nel calendario Superbike 2023. In attesa di capire se l’ultimo appuntamento in Argentina si disputerà o se verrà eventualmente sostituito, team e piloti affronteranno una breve pausa prima di tornare in azione a Most (Repubblica Ceca) nel weekend 28-30 luglio.

Superbike 2023, la nuova classifica piloti

Nonostante la caduta in Gara 2, Alvaro Bautista mantiene saldamente la leadership del campionato. Il vantaggio rispetto a Toprak Razgatlioglu, autore di due vittorie domenica, è sceso a 70 punti e può comunque farlo stare tranquillo. Ovviamente, il pilota Ducati deve evitare di commettere nuovi errori. Il rivale turco è pronto ad approfittarne e ha già dichiarato di credere nella difficile rimonta: sembra una missione impossibile, ma darà tutto fino alla fine.

Interessante la lotta per il terzo posto, ora occupato da Andrea Locatelli e con Jonathan Rea distante solo 7 punti dall’italiano della Yamaha. Axel Bassani ha consolidato il suo quinto posto e tiene a distanza in connazionali Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci. La top 10 è completata dal terzetto Lowes-Aegerter-Vierge.

Bautista 391 punti Razgatlioglu 321 Locatelli 208 Rea 201 Bassani 179 Rinaldi 129 Petrucci 117 Lowes 109 Aegerter 101 Vierge 98 Gardner 79 Redding 78 Lecuona 72 Gerloff 67 Oettl 53 Baz 30 Ray 19 Van der Mark 19 Sykes 11 Baldassarri 9 Syahrin 8 Haslam 2 Vinales 1 Lopes

SBK, la nuova classifica costruttori

Tra i costruttori c’è sempre Ducati in vetta, con un margine di 79 punti rispetto a Yamaha. Kawasaki è sempre la terza forza, mentre Honda e BMW lottano per non essere il fanalino di coda. Dopo Imola sono 5 i punti a separarle.

Ducati 416 punti Yamaha 337 Kawasaki 222 Honda 123 BMW 118

Foto: Mimmo Maggiali