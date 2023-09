Superbike, che BMW sarà ad Aragon? Gerloff sfida Redding

La BMW a Magny-Cours ha conquistato la pole position con Garrett Gerloff, che poi in Gara 1 ha chiuso al quarto posto e in Gara 2 al quinto. In mezzo una Superpole Race in cui è stato steso dal collega di marchio Scott Redding. Certamente le performance della M 1000 RR in Francia danno fiducia in vista dei round ad Aragon e a Portimao che sono in arrivo consecutivamente.

Superbike Aragon, BMW a caccia di conferme

Adesso bisognerà capire se BMW abbia davvero compiuto dei passi avanti oppure se i risultati di Gerloff a Magny-Cours siano stati qualcosa di estemporaneo. Aragon sarà un primo banco di prova importante, la pista non è stata una delle migliori per la moto tedesca in passato e anche per questo è interessante vedere quale sarà il livello di competitività. Ci sono stati miglioramenti della M 1000 RR per quanto riguarda l’ingresso in curva, però rimangono ancora dei problemi da risolvere.

Il fatto di aver svolto un test qualche settimana fa può essere utile, anche se c’erano anche gli altri team ufficiali (Yamaha esclusa). Marc Bongers, direttore di BMW Motorrad Motorsport si aspetta un buon fine settimana al Motorland: “Il test con la nostra BMW M 1000 RR ad Aragon è stato abbastanza positivo. La concorrenza è molto forte, ma siamo già riusciti a mettere in mostra il potenziale della moto nelle ultime gare di Imola, Most e Magny-Cours. Ecco perché sono molto fiducioso che potremo basarci su questo e portare avanti lo slancio positivo. Se basterà per il podio, bisognerà vedere. Ma ora il nostro obiettivo è gettare le basi per la prossima stagione. Non vedo l’ora che arrivino le prossime gare“.

Chi sarà il migliore pilota?

Gerloff ha grande voglia di confermarsi il numero 1 della pattuglia BMW in Spagna. Con il team Bonovo Action spera di fare meglio sia del compagno di squadra Loris Baz sia dei piloti della squadra ufficiale ROKiT BMW Motorrad: “Sono felice di aver potuto fare il test di Aragon un paio di settimane fa. Spero che questo ci aiuterà in questo weekend di gara. Dobbiamo aspettare e vedere. Il test è andato bene, quindi speriamo di poter apportare alcuni miglioramenti da Magny-Cours e portarli ad Aragon. Io e il team stiamo lavorando molto bene insieme. So che possiamo avere un buon fine settimana, come squadra saremo pronti a tutto“.

Redding è quello messo meglio nella classifica generale, è undicesimo con 108 punti, mentre Gerloff è quattordicesimo con 92. Correndo nel team ufficiale (nel 2024 dovrebbe affiancare proprio Garrett nel team Bonovo Action), a maggior ragione ci tiene a non farsi sconfiggere: “Ci dirigiamo al prossimo round ad Aragon dopo un fine settimana difficile a Magny-Cours. Avevo un buon feeling con la moto, ma non abbiamo avuto fortuna e abbiamo avuto un paio di cadute. Abbiamo provato ad Aragon qualche settimana fa e lì mi sentivo abbastanza bene con la moto rispetto al passato, quindi non vedo l’ora di affrontare un altro weekend. Speriamo di poter trascorrere un weekend migliore di quello avuto l’ultima volta ad Aragon, cosa che penso sia possibile. Vedremo come andremo, non vedo l’ora di tornare di nuovo in sella e vedere se riusciamo a ottenere risultati migliori rispetto a Magny-Cours“.

