Superbike, Carlos Checa celebra Bautista: “Nessuno migliore di lui”

La Ducati nel Mondiale Superbike ha interrotto un digiuno che durava dal 2011, quando Carlos Checa vinse il titolo piloti con la Panigale 1098R. Il catalano arrivò davanti alla coppia italiana Melandri-Biaggi.

Undici anni dopo è stato un altro spagnolo con precedente esperienza in MotoGP a riportare Ducati in trionfo nel WorldSBK: Alvaro Bautista. Il 38enne di Talavera de la Reina ha completato l’opera lasciata incompleta nel 2019, quando al debutto in SBK con la Panigale V4 R dominò nella prima parte di campionato e poi buttò via un titolo che sembrava già suo. Stavolta non ha sbagliato.

SBK, Checa elogia Bautista per il titolo

Checa si è complimentato con Bautista e lo ha elogiato anche in un intervento sul canale Twitch del giornalista Nico Abad: “Sono felicissimo del suo titolo. Nel 2019 gli era sfuggito e fu un peccato, ma sono sicuro che se lo sia assaporato meglio adesso. Penso che se qualcuno dovesse vincere con Ducati, non c’è nessuno migliore di Alvaro“.

Carlos pensa che il connazionale sia stato il pilota perfetto per riportare il marchio bolognese al top nel Mondiale Superbike. La sensazione è proprio questa, si è creato un binomio praticamente perfetto tra Alvaro e la Panigale V4 R. Ci sono buone chance di rivederlo protagonista anche nel 2023.

Superbike, Alvaro premiato in Spagna

Mentre Checa si sta preparando a disputare la prossima Dakar, invece Bautista continua a prendere parte a eventi da campione del mondo SBK. Dopo essere stato a Bologna meno di una settimana fa assieme a Francesco Bagnaia per celebrare i loro titoli con gli uomini e i tifosi della Ducati, il castigliano ieri è stato premiato in Spagna nell’ambito dell’AS Sport Awards 2022.

Alvaro è felice di aver ricevuto un altro riconoscimento per il suo trionfo in Superbike: “Il mio primo mondiale è di 16 anni fa – ha dichiarato – ma questo è più speciale. Voglio sempre di più e continuo a divertirmi sulla moto. Sono molto orgoglioso del mio titolo di campione del mondo“.

Foto: Instagram