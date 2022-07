Superbike, Bautista beffa Rea: “Ho imparato dietro di lui”

Nel week-end di Superbike a Donington Park arriva il tris di Toprak Razgatlioglu, che ritorna prepotentemente alla ribalta e si riavvicina ai vertici di classifica. Il campione della Yamaha riesce a difendersi abilmente dai continui attacchi di Jonathan Rea, fino a quando il nordirlandese della Kawasaki non è costretto a mollare la presa e a farsi sorpassare anche da Alvaro Bautista. Domenica perfetta per il pilota turco che sembra aver ritrovato l’intesa perfetta con la sua R1 e ora vorrà sicuramente rilanciarsi per difendere il titolo mondiale.

Toprak ci crede ancora

Messe da parte le argomentazioni che lo vorrebbero approdare in MotoGP, mente e cuore di Toprak Razgatlioglu sono rivolte solo al campionato Superbike, dove ha intenzione di aprire un’era trionfale. Per la prima volta dal suo ingresso nel WorldSBK fa tris, dopo esserci andato più vicino nella stagione 2021: “Sono molto contento, finalmente ho vinto tre gare in un week-end, il mio team ha fatto un ottimo lavoro. E’ stato un fine settimana incredibile, soprattutto per come è andata quest’anno. Continuiamo a battagliare per il titolo“.

Bautista non molla

Mantiene saldamente la leadership in campionato Alvaro Bautista, in attesa di circuiti più favorevoli alla Ducati Panigale V4R. “E’ stata una gara importante soprattutto dopo la caduta di ieri, sarei potuto arrivare secondo, ma le gare sono le gare. Ho imparato da quell’errore e dall’ultima curva, ci sono tanti bump, è sempre rischiosa. Ho imparato tanto dietro a Jonathan perché conosce bene questa pista. Oggi ho cambiato qualcosa nel mio stile di guida. Ieri mi sono fatto un po’ male alla mano e al braccio sinistro, però nella gara lunga è stata difficile, avevo un po’ di dolore dopo metà gara. La seconda posizione è ottima, sapevamo che questa pista sarebbe stata difficile per me e Ducati. Chiedo scusa alla mia squadra per quanto accaduto ieri, ma sono le gare e stavolta è successo a me“.

Jonathan Rea si accontenta

Jonathan Rea si è dovuto arrendere nel finale dopo aver provato ad attaccare per circa una ventina di giri. Ha stressato gomme e freni, nel finale ha dovuto cedere il 2° posto al rivale della Ducati. “E’ stato un week-end solido, abbiamo recuperato punti in campionato, abbiamo tratto il massimo dal pacchetto che avevamo. Abbiamo cambiato tanto da ieri a oggi, mi sono sentito bene nella prima parte, ma ho alzato le temperature ed ho cotto i freni. Sono abbastanza contento della mia prestazione, ci vediamo a Most fra un paio di settimane“.