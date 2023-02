Superbike, Baldassarri carico: “Mi sto adattando alla Yamaha R1”

A Portimao è andato avanti l’apprendistato di Lorenzo Baldassarri in Superbike. Dopo la prima presa di contatto a Jerez, altre due giornate di intenso lavoro per cercare il giusto feeling con la Yamaha R1.

Il pilota marchigiano si è impegnato sia sulle simulazioni di gara sia sul time-attack. 68 giri il primo giorno e 69 il secondo. Diciassettesimo posto in classifica con il miglior tempo personale di 1’41″218, a 2″183 dal leader Alvaro Bautista. Un gap consistente, però l’obiettivo sarà quello di ridurlo nel prossimo test a Phillip Island, dove poi inizierà il campionato.

Superbike, test Portimao: le impressioni di Baldassarri

Anche se la distanza dai top rider della Superbike è ancora ampia, Baldassarri è abbastanza soddisfatto del lavoro svolto nei due giorni all’Autodromo Internacional do Algarve: “Sono state due giornate molto positive. Sia io che il team abbiamo raccolto dati importanti e siamo cresciuti. Passo dopo passo mi sto adattando alla moto“.

Il morale del pilota del team GMT94 è alto, si sta approcciando con la mentalità giusta alla nuova avventura ed è fiducioso per il futuro: “In una pista come quella di Portimao, molto tecnica e che ti mette alla prova anche fisicamente, abbiamo fatto dell’ottimo lavoro e dimostrato una discreta velocità. Non vedo l’ora di continuare questa fase di apprendimento e di crescita in Australia, dove avremo altri due giorni di test prima dell’inizio della stagione“.

Baldassarri è reduce da una buona stagione di rilancio nel Mondiale Supersport e ci tiene a ben figurare anche in Superbike. Si trova in una situazione diversa rispetto a quella del 2022, quando guidava per uno dei migliori team della griglia e con una moto che domina da anni il campionato. GMT94 è al debutto come lui e pertanto c’è un normale percorso di adattamento di fare. L’importante è trovare la giusta strada per arrivare ad avere un buon livello di competitività.

Foto: team GMT94