Superbike, Axel Bassani “Donington è ostica ma non mi fa paura”

Veloce, simpatico, brillante e super appassionato di moto. Axel Bassani ha tutto per diventare il nuovo beniamino del grande pubblico del Mondiale Superbike. Al momento gli manca solo una moto ufficiale, in ogni caso, pur gareggiando con la Ducati privata del team Motocorsa, è spesso tra i migliori. Il ventiduenne veneto nella prima gara prima della sosta, a Misano, ha conquistato il quarto posto in gara-1 ed il settimo in gara-2 rafforzando la sua leadership tra gli indipendenti. Il prossimo week-end si correrà a Donington ed Axel vuole confermarsi tra i protagonisti.

Axel, come hai trascorso la pausa?

“Abbastanza bene, un mese è bello lungo senza gare ma è trascorso velocemente. Mi sono un po’ rilassato ma neanche tantissimo, non sono andato in vacanza. Ho continuato con gli allenamenti, non ho fatto test con la squadra, ho girato vicino a casa come faccio di solito per prepararmi al meglio”.

Come ti trovi sul circuito di Donington?

“Non ho particolari ricordi legati a questa pista, è sempre stata abbastanza ostica ma non mi fa paura. Non mi voglio dare obbiettivi, vado là e cerco di fare il meglio possibile. Donington comunque mi piace, ha tanta storia e sarei davvero contento se riuscissi ad andare forte lì perché è una tra le piste più importanti del Mondiale Superbike”.

La stagione è ancora molto lunga ma qual è il tuo bilancio ad oggi?

“E’ sicuramente positivo. Certo, abbiamo fatto molti errori ma, anche se non è bello da dire, ci stanno perché rispetto lo scorso anno abbiamo cambiato tutta la squadra. Quando si cerca di imparare si commettono degli sbagli anche banali ma siamo sempre di più uniti come gruppo, stiamo molto bene e non possiamo fare altro che crescere e migliorare. L’importante è non mollare mai, anche quando si sbaglia, ma continuare a lavorare sodo”.

Novità sul tuo futuro?

“Io voglio continuare in questa direzione e cercare di stare tra i primi cinque che sarebbe il top. Per il futuro, se ne occupa il mio manager. Io devo solo cercare di fare del mio meglio poi si vedrà”.

