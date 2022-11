Alvaro Bautista chiude il Mondiale Superbike da vincitore. Lo spagnolo arpiona il sedicesimo trionfo nell’ultima sfida di un campionato che la Ducati ha letteralmente dominato vincendo tutto: Mondiale piloti, Costruttori e team. Jonathan Rea a Phillip Island però si è rivelato efficacissimo. Dopo il colpaccio sul bagnato in gara 1 stava pianificando un finale di fuoco, che però non abbiamo visto. La bandiera rossa infatti ha chiuso la stagione con cinque giri d’anticipo, causa incidente in curva 1 per Xavi Fores ed Eugene Laverty. Per l’irlandese, trasportato in barella al centro medico ma cosciente, è stata un finale di carriera con il botto.

Alvaro Bautista formidabile

Nel 2019, al debutto con Ducati, in Australia Alvaro Bautista aveva calato il tris dominando la scena in maniera imbarazzante. Stavolta non ha fatto il pieno, ma c’è andato vicino. Al mattino, nella sprint su dieci giri, aveva azzardato le gomme slick navigando per due giri sui rivoli d’acqua e fulminando tutti in un finale all’arrembaggio. Sulla lunga distanza ha impresso un gran passo, inarrivabile per Toprak Razgtalioglu che nel finale in calando ha lasciato il terzo gradino del podio ad Alex Lowes. L’unico in grado di tenere testa è stato Jonathan Rea: per sapere come sarebbe andata bisognerà aspettare qualche mese, stessa pista…

Andrea Locatelli quinto

Il bergamasco ha chiuso a ridosso del compagno Toprak per una quinta posizione che rispecchia anche la risultato finale di classifica Mondiale. Nel 2023, al terzo anno con la Yamaha ufficiale, da Andrea Locatelli sarà lecito aspettarsi un passo il avanti che lo porterebbe a contatto coi Magnifici Tre di quest’epoca Superbike. Michael Rinaldi, con l’altra Ducati ufficiale, ha chiuso settimo davanti al tedesco Phillip Oettl, con la Panigale Go Eleven.

Arrivederci a febbraio 2023

Il Mondiale Superbike non starà fermo a lungo. Fra dieci giorni (1-2 dicembre) la Kawasaki a Jerez aprirà il fitto calendario dei test invernali. Il campionato partirà l’ultimo week end di febbraio sullo stesso tracciato di Phillip Island che torna così dopo tre anni apripista delle derivate dalla serie. I round in calendario saranno dodici con tappe italiane a Misano e Imola: il ritorno sul Santerno è ancora da annunciare, ma praticamente certo.

