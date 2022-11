Superbike Australia: Un’altra notte di fuoco Gli orari TV e dirette streaming

Nel gran finale Superbike a Phillip Island c’è ancora in ballo il Mondiale Costruttori che la Ducati ha già vinto diciassette volte: sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione trionfale. I punti di vantaggio sono 45, per cui in considerazione del particolare sistema di attribuzione (prende punti la prima moto classificata di ogni marca) servirebbe un cataclisma per ribaltare la situazione a favore dell’inseguitrice Yamaha.

Occhio al meteo

L’Australia nel recente passato apriva il campionato, nel mese di febbraio, cioè in tarda estate. Quest’anno, a fine novembre dunque inizio primavera australe, i team e il fornitore unico di gomme Pirelli hanno trovato condizioni di temperatura molto diverse: vento e temperature intorno ai 15-18 °C nel venerdi di prove libere, comunque baciato dal sole (qui i tempi finali). Purtroppo per sabato e domenica è annunciato un peggioramento: la pioggia dovrebbe comparire in tarda mattinata, in contemporanea con la Superpole. Gara 1 è a forte rischio bagnato e sarebbe la prima volta quest’anno.

Dirette su Sky MotoGP e TV8

Per effetto delle dieci ore di fuso orario, per seguire in diretta lo show di Phillip Island bisognerà perdere ore di sonno. Qui sotto tutto il programma in pista e sulle reti TV italiane, Sky MotoGP e TV8, che offrirà le tre corse Superbike in chiaro visibili a tutti.

Sabato 19 novembre 2022

00:50-01:20 WorldSBK Prove 3

02:25-02:45 WorldSSP Superpole (diretta Sky MotoGP)

03:10-03:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky MotoGP)

04:30 WorldSSP Gara 1 (diretta Sky MotoGP)

06:00 WorldSBK Gara (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

Domenica 20 novembre 2022

00:30 00:45 WorldSBK Warm Up

00:55 WorldSSP Warm Up

03:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV8)

04:30 WorldSSP Gara 2 (diretta Sky MotoGP)

06:00 WorldSBK Gara 2 (diretta Sky MotoGP e in chiaro su TV)

