Superbike Argentina: Prove 1 Razgatlioglu imprendibile il Mondiale è vivo

Toprak Razgtalioglu senza freni: miglior tempo e gran passo nelle prime prove a San Juan. Alvaro Bautista ha il quarto tempo: la sfida resta apertissima, nonostante i 56 punti di margine della Ducati nei confronti della Yamaha. Il fuoriclasse turco ha girato in 1’37″511, vicinissimo al primato assoluto del tracciato argentino, che lui stesso detiene in 1’37″239. E’ un dato da tenere in considerazione perchè questa pista è poco utilizzata durante l’anno, per cui il venerdi di norma non è veloce. Se Razgatlioglu è andato così forte dopo appena sedici giri, immaginate dove potrà spingersi da qui a domenica!

Alvaro Bautista incassa sei decimi

Nella classifica della FP1 il leader del Mondiale occupa la quarta posizione, preceduto anche da Jonathan Rea e da un ritrovato Andrea Locatelli, con la seconda Yamaha. Il divario è importante, oltre sei decimi di secondo. Bautista però ha lavorato bene, seguendo lo stesso programma di preparazione utilizzato le altre volte. Ben ventuno i passaggi all’attivo, in modo da massimizzare il tempo in pista e accumulare dati. Qui Alvarito con la Ducati ha già vinto nel 2019, ma è passata tanta acqua sotto i ponti. La Kawasaki ha lanciato Rea in seconda posizione nel finale, con gomme fresche. Il Cannibale qui va forte, ma togliere i tre decimi di ritardo da questo Razgtalioglu scatenato non sarà un gioco da ragazzi. Comunque la giri, Jonathan Rea è sempre a rincorrere: una volta Bautista, l’altra il turco, se non entrambi.

Il ruolo di Andrea Locatelli

Lo spunto più interessante di questa sessione d’apertura viene da Andrea Locatelli che nel finale (gomma nuova?) è piombato alle spalle di Toprak, concludendo terzo in sessione dietro Rea ma davanti a Bautista. Domanda che sorge spontanea: il giovane bergamasco, su questa pista tagliata su misura per la Yamaha, potrebbe essere in grado di mettere in becco nelle posizioni da podio e togliere punti a Bautista? Precedenti stagionali alla mano, sembra una missione alquanto difficile, ma certo Toprak non aspetterebbe altro. Axel Bassani, con la Ducati Motocorsa, ha il quinto tempo. Parte un pò in sordina il week end di Michael Rinaldi: nono. In Ducati Barni ritorno di Xavi Fores, preferito a Luca Bernardi: 17° tempo a due secondi dalla vetta.

Alle 20 la seconda sessione

Il programma di giornata sul tracciato di San Juan si conclude alle 20:00 (ora italiana) con la seconda sessione di prove libere. I 45 minuti finali avranno un’importanza capitale perchè sarà l’occasione per sperimentare gomme e assetti da gara: l’orario è identico a quello delle due gare lunghe, sabato e domenica. Qui il quadro completo

