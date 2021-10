Superbike Argentina, Gli orari TV e le dirette streaming di sabato 16/10

Ecco gli orari delle dirette tv e i collegamenti streaming per seguire la Superbike in Argentina. Gara 1 scatterà alle 20 ora italiana, i giri da percorrere sono 21

La Superbike si avvicina alla resa dei conti, ecco gli orari tv e le dirette streaming per gustare il dodicesimo round che si corre sul tracciato di San Juan, in Argentina. Dopo questa tappa ne resterà solo una, il 19-20 novembre per il battesimo del nuovissimo impianto di Mandalika, sull’isola indonesiana di Lombok. Restano quindi 124 punti da assegnare e tre piloti sono in corsa per il titolo: Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ha 24 punti di margine su Jonathan Rea (Kawasaki) e 54 su Scott Redding, con la Ducati. E’ la terza edizione di questa gara in Argentina: nelle edizioni 2018-2019 Rea ha vinto cinque gare su sei, l’altra è stata conquistata dalla Ducati con Alvaro Bautista.

Il mondiale ribolle

Oggi è in programma la prima delle due gare “lunghe”, sulla distanza di 21 giri. Toprak ha dominato le prove del venerdi (qui cronaca e classifica) segnate da una scivolata ad alta velocità di Jonathan Rea, nel video qui sopra. Redding è secondo. Comunque vada, la corsa di oggi non sarà determinante: domenica 17 ottobre invece Toprak potrà giocarsi il primo match point iridato: sarà aritmeticamente campione se a fine giornata vanterà 62 punti di vantaggio sugli inseguitori.

Le highlights su Corsedimoto

Sky Sport MotoGP offrirà in diretta l’intero programma del round argentina, sabato e domenica, negli orari che vedete qui sotto. Da ricordare il fuso orario, -5 ore di differenza rispetto all’Italia. TV8 (in chiaro) offrirà le dirette di gara 1 e gara 2 oltre alla differita della Superpole Race. Su Corsedimoto saranno disponibili le highlights dell’intero week end e le immagini degli episodi principali, gratis per tutti.

Sabato 16 ottobre 2021

15:00-15:30 Prove 3 WorldSBK

16:25- 16:45 Superpole WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

17:10- 17:25 Superbike WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP)

18:30 Gara 1 WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

20:00 Gara 1 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Domenica 17 ottobre 2021

15:00 15:15 Warm up WorldSBK

15:25- 15:40 Warm up WorldSSP

17:00 Superpole Race WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 ore 19)

18:30 Gara WorldSSP (diretta Sky Sport MotoGP)

20:00 Gara 2 WorldSBK (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

Foto: worldsbk.com