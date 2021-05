Superbike Aragon, torna il Mondiale: Orari TV su SKY Sport MotoGP e TV8

Sabato 22 maggio torna il Mondiale Superbike con il round 1 al Motorland Aragon. Tutti gli orari delle dirette TV e streaming

Il prossimo week end (22-23 maggio) torna il Mondiale Superbike. Il primo dei tredici round al momento in calendario (ancora provvisorio!) si correrà al Motorland Aragon, tracciato spagnolo che le squadre conoscono benissimo e dove si sono svolte durante l’inverno molte sessioni di test precampionato. Jonathan Rea, da sei anni campione, riparte da favorito: la Kawasaki ha omologato la nuova Ninja ZX-10RR che con motore più potente e aerodinamica ultimo grido minaccia di essere l’arma totale. Ma anche la Ducati ha lavorato molto bene e torna alla carica con Scott Redding e il neopromosso Michael Rinaldi. Il gallese Chaz Davies avrà ancora trattamento tecnico da ufficiale ma è stato spostato in Go Eleven. Fari puntati anche sulla Yamaha R1: Toprak Razgatlioglu avrà la continuità necessaria per giocarsi il titolo. La sorpresa 2021 potrebbe essere l’americano Garrett Gerloff, che avrà la Yamaha gestita da GRT.

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito proporrà per tutta la stagione le immagini del Mondiale Superbike: highlights di qualifiche, gare e approfondimenti con la qualità video top di Sky, visbile per tutti gratis. La pay tv offrirà, per abbonati, le dirette di tutte le sessioni e gare, a cominciare dal venerdi. Le tre gare Superbike andranno in diretta anche su TV8, in chiaro.

Gli orari di venerdi 21 maggio

09:4510:15WorldSSP300 – FP1

10:3011:15WorldSBK – FP1 (diretta SKY Sport MotoGP HD)

11:2512:10WorldSSP – FP1

14:1514:45WorldSSP300 – FP2

15:0015:45WorldSBK – FP2 (diretta SKY Sport MotoGP HD)

16:0016:45WorldSSP – FP2

Gli orari di sabato 22 maggio 2021

09:0009:30WorldSBK – FP3

09:4510:05WorldSSP300 – Superpole (diretta SKY Sport MotoGP HD)

10:2510:45WorldSSP – Superpole (diretta SKY Sport MotoGP HD)

11:1011:25WorldSBK – Superpole (diretta SKY Sport MotoGP HD)

12:45WorldSSP300 – Gara 1 (diretta SKY Sport MotoGP HD)

14:00WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY Sport MotoGP HD e TV8)

15:15WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY Sport MotoGP HD)

Gli orari di domenica 23 maggio 2021

09:0009:15WorldSBK – Warm up

09:2509:40WorldSSP – Warm up

09:5010:05WorldSSP300 – Warm up

11:00WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY Sport MotoGP HD)

12:30WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY Sport MotoGP HD)

14:00WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY Sport MotoGP HD e TV8)

15:15WorldSSP300 – Gara 2 (diretta SKY Sport MotoGP HD)

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri