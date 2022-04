Superbike Aragon: Dove posso vedere le dirette TV e live streaming?

Il round d’apertura del Mondiale Superbike arricchisce ulteriormente un week end a tutto motore: MotoGP, MotoAmerica, MXGP, F1, in tv ci sarà un pò di tutto. Le derivate dalla serie cominciano il cammino dal MotorLand Aragon, primo dei dodici appuntamenti previsti. Il campionato terminerà il 20 novembre a Phillip Island (Australia). Tappa italiana a metà giugno a Misano.

Diretta e live streaming integrali

Da anni il Mondiale Superbike ha un’esposizione TV al top. L’intero programma è proposto (a pagamento) da SKY MotoGP, ma le tre gare Superbike sono trasmesse in chiaro da TV8. Dunque chiunque potrà gustare le emozioni di un campionato che quest’anno promette davvero tantissimo. Il campione in carica Toprak Razgatlioglu (Yamaha) se la dovrà vedere con un Jonathan Rea (Kawasaki) assetato di riscatto e con Alvaro Bautista tornato in Ducati per provare a riprendersi il titolo sfuggitogli tre anni fa.

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito offrirà le highlights di tutte le gare, per arricchire l’abituale flusso di informazioni, interviste e commenti. Oltre alla Superbike nel week end saranno disponibili le immagini di MotoGP e le altre categorie del Motomondiale. Ricordiamo inoltre che Corsedimoto detiene i diritti TV e web per l’Italia del British Superbike e del FIM Endurance World Championship, che scatteranno le prossime settimane.

Venerdi 8 aprile 2022

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP110:30-11:15 WorldSBK – FP1 (diretta SKY MotoGP)

11:25-12:10 WorldSSP – FP1

14:15-14:45 WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 WorldSBK – FP2 (diretta SKY MotoGP)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 9 aprile 2022

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY MotoGP)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY MotoGP)

Domenica 10 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP, differita TV8 ore 13:00)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)