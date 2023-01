Superbike, Alvaro Bautista deve fare una scelta: ascolterà i tifosi?

Il primo test pre-campionato 2023 è in programma il 25-26 gennaio a Jerez e Alvaro Bautista intende arrivarci in forma smagliante. Ha vinto lo scorso Mondiale Superbike e sicuramente vuole mandare subito un messaggio ai suoi rivali.

Lo spagnolo avrà tra le mani una Ducati Panigale V4 R aggiornata che gli dovrebbe consentire di essere ancora più competitivo. Se già nel 2022 era molto forte e ha fatto “piangere” spesso i suoi avversari, il prossimo anno potrebbe esserlo ulteriormente. Senza dubbio è il favorito per la conquista del titolo e ha tutte le intenzioni di fare il bis.

Superbike, Alvaro Bautista deve scegliere tra numero 1 e 19

Bautista si è goduto la famiglia una volta conclusa la stagione Superbike e i successivi impegni da campione del mondo. Ma si sta anche allenando per essere pronto a sfidare Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e tutti gli altri avversari che si vorranno impedirgli di vincere la sua seconda corona iridata nel campionato delle derivate di serie.

Alvaro presto sarà anche chiamato a prendere una decisione riguardante il numero con il quale correre nel 2023. Essendo il campione, può scegliere di utilizzare l’1. Al tempo stesso, è molto legato al 19 e non è escluso che continui a usare quello. La grande maggioranza dei tifosi vorrebbe che scegliesse la prima opzione, come hanno fatto Rea e Razgatlioglu nel recente passato.

Per essere aiutato nella decisione, il pilota Ducati ha lanciato un sondaggio sul suo profilo ufficiale Twitter. Il 70% si è espresso a favore dell’1, mentre il 30% ha votato per il 19. Ha così commentato il risultato finale: “Grazie per i vostri voti e commenti. Ora so qual è la vostra preferenza. Presto saprete qual è la mia“. Vedremo se rispetterà l’orientamento dei tifosi o se manterrà il suo numero storico.

Foto: Ducati