Superbike, Alvaro Bautista “il ritorno”: le prime immagini sulla Ducati

Alvaro Bautista è ritornato in sella alla Ducati Panigale V4R. Test a porte chiuse a Jerez, sui social le prime immagini dello spagnolo.

“I’m back”, scrive il team Aruba.it Racing Ducati. Alvaro Bautista è ritornato in sella alla Panigale V4R per due giorni di test privati a Jerez. In casa Ducati c’è tanta voglia di ricominciare dopo la stagione Superbike conclusa appena tre giorni fa in Indonesia. Scott Redding è storia ormai passata, adesso il baricentro delle attenzioni si sposta in Spagna.

Volo Indonesia-Spagna

Dopo due anni senza successo con la Honda, Bautista ha conquistato solo tre podi in 61 gare, concludendo 9° e 10° nel Mondiale. 16 le vittorie con la Casa di Borgo Panigale, 24 podi e 2° posto in classifica nella stagione 2019. Ma dal prossimo anno saranno almeno due i rivali con cui contendersi il Mondiale Superbike: Toprak Razgatlioglu, neo campione della Yamaha, e Jonathan Rea, desideroso di ritornare in vetta. Chiuso il campionato 2021 Alvaro Bautista ha preso il primo volo dall’Indonesia per ritornare in patria e prepararsi per questo primo test con Ducati. Dal 15 al 17 dicembre si replica, ancora una volta a Jerez, da dove arrivano le prime immagini.

La nuova avventura di Bautista

Test a porte chiuse, c’è anche il compagno di marca Nicolò Bulega, che guiderà per la prima volta la Ducati 955 V2 nel Mondiale Supersport 2022. Assente Michael Rinaldi che al Mandalika Circuit ha riportato una brutta caduta e ora indossa un collare cervicale. Alvaro Bautista è sotto contratto con la Honda fino al 31 dicembre 2021 e non è autorizzato a commentare la Ducati fino ad allora. Non ci sono adesivi dello sponsor sulla sua Ducati e anche la tuta è senza loghi e sponsor. Non è la forma quel che conta, ma la sostanza. Si studiano i dettagli ergonomici e la linea di sviluppo che la Panigale V4R dovrà seguire durante l’inverno. L’obiettivo è chiaro: conquistare il Mondiale Superbike.

