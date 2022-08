Superbike: Alvaro Bautista confida in Ducati “Le evoluzioni vanno bene”

Il piccolo infortunio di Donington è solo un ricordo per Alvaro Bautista. Nei test di Catalunya il pilota spagnolo, fra le altre cose, ha verificato la sua condizione fisica in vista del gran finale. La Ducati, invece si è concentrata sullo sviluppo del nuovo forcellone ed è andata fortissimo, soprattutto sul passo gara. Quanto a prestazioni cronometriche, sia lo spagnolo che il compagno Michael Rinaldi sono stati i più veloci in pista, più di Jonathan Rea e Iker Lecuona che hanno approfittato della pista perfetta al mattino e della gomma da qualifica.

Alvaro ha lavorato tanto alla moto ma anche su se stesso: voleva accertarsi che fosse tutto ok in vista dell’ultima fase del Mondiale Superbike. Bautista è saldamente in testa alla classifica iridata, con 31 punti di vantaggio su Jonathan Rea e 38 su Toprak Razgtalioglu. Ma gli avversari sono sempre più aggressivi in un campionato che regala sempre emozioni, in tutte le gare. Ci vorrà il miglior Alvaro per riportare in Ducati quel Mondiale che manca dal 2011.

Come sono andati i test di Catalunya?

“Domenica ho girato solo al mattino perché non volevo forzare troppo la mano. D’altra parte non era necessario visto che sabato avevamo girato tanto ed avevamo già completato il lavoro che avevamo in programma. Per fortuna non ho provato nessun dolore alla mano, non ho avuto alcun problema e questa è la cosa più importante per me”.

Test dunque positivi?

“A Barcellona abbiamo provato alcune cose positive per il futuro. Per me è stato un test molto importante anche perché sono tornato in sella dopo da tre settimane. Ho ritrovato il feeling, il ritmo ed è stato il modo migliore per prepararsi in vista di Magny-Cours. Sono felice di questi test e la prossima volta che scenderò in pista sarà per la gara, in Francia”.

I tempi della seconda giornata di test

1.Jonathan Rea (Kawasaki) 1’40″913; 2.Iker Lecuona (Honda) 1’41″107; 3. Alvaro Bautista (Ducati) 1’41″281; 4. Andrea Locatelli (Yamaha) 1’41″514; 5. Michael Rinaldi (Ducati) 1’40″621; 6. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 1’41″731; 7. Xavi Vierge (Honda) 1’42″087; 8. Loris Baz (BMW) 1’42″136; 9. Scott Redding (BMW) 1’42″165; 10. Eugene Laverty (BMW) 1’42”858; 11. Michael van der Mark (BMW) 1’43″367; 12. Florian Marino (Kawasaki) 1’43”992; 13. Leandro Mercado (Honda) 1’44″603; 14. Oscar Gutierrez (Kawasaki) 1’44″688; 15. Oliver Konig (Kawasaki) 1’44”809

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri