La collisione fra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu è stata il momento decisivo della Superbike in Olanda. Alvaro Bautista era dietro di loro, vicinissimo, quindi è in grado di ricostruire perfettamente la dinamica sfuggita all’occhio onnipresente delle TV. Dalla foto che vedete in anteprima, però si capisce benissimo che per lo spagnolo dev’essere stato un momento terribile. Due moto e due piloti sparpagliati sulla pista ad un palmo dalla ruota anteriore: quello che i commissari hanno derubricato come “fatto di gara” poteva avere conseguenze disastrose.

Doveva succedere

“Mi è sembrato che Razgatlioglu sia uscito un pò largo, prendendo il cordolo, ma non era fuori pista” ha raccontato lo spagnolo. “Rea era dietro di lui, ha percorso la traiettoria ideale. Ma Toprak ha preso l’identica traiettoria: volevano essere nello stesso punto nello stesso momento, ma non c’era spazio per due. Si erano toccati molte altre volte in passato, è sempre stata andata bene. Stavolta è stato diverso”

Un rischio pazzesco

Bautista è riuscito a non finire addosso a moto e piloti: un miracolo. “Ho frenato forte, ma non c’era il minimo spazio perchè potessi passare. L’istante dopo si è aperto un varco e sono riuscito ad infilarmi, non so come. La curva successiva Iker Lecuona mi è entrato dentro, colpendomi duramente sul fianco destro” dice Bautista, mostrando una enorme macchia di pneumatico sulla tuta. “Anche un altro pilota mi ha preso, è stata una follia. Non so come sia riuscito a non cadere.” Lo spavento è stato tale che Alvaro Bautista, 37 anni, protagonista in tutte le principali categorie del motociclismo, ha impiegato alcuni giri per ritrovare concentrazione.

Fuga per la vittoria

“Ho capito che avrei dovuto fare come se avessi ancora qualcuno attaccato dietro, in questo modo ho ripreso il ritmo. La moto si muoveva, ma è andato tutto bene. Questa è una grande vittoria”. Già: il patatrac dei due rivali diretti gli consegnato sul piatto d’argento la terza vittoria in sei corse, la diciannovesima in carriera. Adesso i punti di vantaggio su Jonathan Rea sono diciotto. Non è molto, ma in una Superbike così combattuta potrebbero avere il loro peso.