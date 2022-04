Superbike: Jonathan Rea puntualizza “Toprak non mi ha lasciato spazio”

Di chi è la colpa del rovinoso contatto fra Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu che ha spianato la strada al facile successo di Alvaro Bautista e della Ducati? “E’ stato un fatto di gara” ha gettato acqua sul fuoco il pilota Kawasaki, che fra i due è quello che ci ha rimesso di più. Il Cannibale aveva vinto le due gare precedenti, e con una Ninja a postissimo, aveva nel mirino un clamoroso tris sulla pista dove ha trionfato già sedici volte. La serie positiva che durava da 24 podi di fila è sfumata in una nuvola di polvere….

“Toprak ha frenato troppo tardi”

Pur senza fare polemiche, Jonathan Rea ha descritto l’incidente lasciando intendere che Toprak sarebbe stato in grado di evitarlo. “Sul rettilineo eravamo affiancati, per difendere la posizione ha frenato quindici metri più tardi rispetto al suo solito, era semplicemente troppo veloce” ha puntualizzato il sei volte iridato. “Io ho fatto la mia traiettoria, Bautista era dietro me. Qui ad Assen è una situazione abbastanza frequente: se esci largo, è chiaro che il pilota all’interno passa. Chi è all’esterno deve rallentare e cedere la posizione. Toprak non l’ha fatto, ha cambiato traiettoria e mi è finito contro. Per fortuna ne siamo usciti incolumi, perchè è stato un bel botto…”

“Qui facevo la differenza”

I commissari hanno esaminato l’episodio concludendo che non ci fossero responsabilità. “Non mi sarei mai sognato di andare a protestare, non mi hanno chiamato, so solo che hanno chiuso la questione catalogandolo come incidente di gara, e sono d’accordo.” A Jonathan Rea resta la soddisfazione di aver guidato la Kawasaki che piace a lui. “Mi dispiace molto perchè la squadra qui ha fatto un lavoro fantastico. Le due gare precedenti erano andate come volevamo, e ci avevano dato una grande fiducia” afferma Jonathan Rea. “Mi dispiace molto aver concluso così un fine settimana che prometteva il meglio per noi“.