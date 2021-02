Superbike: Round al TT Circuit Assen posticipato a luglio

Il round olandese del Mondiale Superbike viene spostato a luglio. Questo per le misure attuate per contenere la pandemia. Il calendario aggiornato.

Cambia un evento del calendario Superbike 2021. Si tratta della tappa al TT Circuit Assen, che da fine aprile passa a fine luglio. Il motivo? Le attuali restrizioni attuale dal governo per contenere la pandemia da Covid-19: fino al 1° giugno infatti sono vietati grandi eventi sullo storico tracciato. Ma anche in altre zone la situazione non è rosea, prepariamoci ad ulteriori novità…

Intanto registriamo questa misura, certo più che attesa visti gli annunci dell’ultimo periodo del governo olandese. L’evento quindi, inizialmente previsto dal 23 al 25 aprile, è stato rinviato a luglio, precisamente dal 23 al 25 del mese. Ma come detto, molto probabilmente (anzi, sicuramente) non sarà l’unico cambio, visto che tutto porta a pensare ad una stagione simile a quella 2020.

Le tappe extraeuropee in particolare appaiono particolarmente in bilico sempre per l’attuale emergenza sanitaria, ovvero gli eventi in Argentina ed in Indonesia (circuito ancora da omologare). Per il round australiano poi c’è ancora la situazione contrattuale da chiarire, in più manca ancora un appuntamento da annunciare. Un calendario quindi ancora più che provvisorio per questo mondiale 2021.

Il calendario Superbike aggiornato