Il team Pata Yamaha si presenta per la stagione Superbike. Una nuova partnership ed una livrea rinnovata per Razgatlioglu e la new entry Locatelli.

Pata Yamaha verso la stagione Superbike 2021 con un nuovo importante sponsor, una rinnovata livrea, una line-up diversa a metà. Si apre ufficialmente un nuovo campionato con la denominazione “Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK“. Si spiega così la colorazione in parte rossa assunta dalla livrea delle R1 di Toprak Razgatlioglu ed Andrea Locatelli. Un’altra novità è proprio il pilota italiano, Campione del Mondo Supersport in carica ed all’esordio nella classe regina delle derivate di serie.











































“Un nuovo look per le R1 ufficiali per questa stagione”, come ha sottolineato il team principal Paul Denning in occasione della presentazione ufficiale. Con obiettivi giustamente ben chiari: “Vogliamo portarle insieme sul gradino più alto del podio.” Tempo di test ora per sfoggiare per la prima volta la nuova livrea, in attesa di fare sul serio. Ricordiamo che la stagione Superbike 2021 prenderà il via a fine maggio con l’appuntamento ad Aragón (qui il calendario provvisorio).