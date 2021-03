MotoGP, Franco Morbidelli: “So di non essere nella top list Yamaha”

Franco Morbidelli molto deluso dopo il mesto 18° posto nel GP del Qatar, frutto di un problema meccanico. E lancia una frecciatina a Yamaha.

Una prima gara stagionale ben al di sotto delle aspettative per Franco Morbidelli. Il vice-campione MotoGP in carica si è visto condizionato da un problema al holeshot presentatosi già in griglia di partenza. Stringendo i denti ha portato a termine la corsa, ma certo c’è poco da stare allegri per un 18° posto e quindi uno zero per cominciare questa nuova annata. È un pilota molto deluso ed amareggiato quello che si vede alla fine del Gran Premio del Qatar. E che non risparmia anche una frecciatina alla casa dei tre diapason.

“C’è stato un problema in griglia prima della gara, che poi è continuato durante la corsa” ha confermato Franco Morbidelli ai microfoni di motogp.com. “Dobbiamo analizzare tutto per bene e capire cos’è successo. Speriamo di risolverlo presto.” Un guaio che verrà risolto prima del GP di questo fine settimana? ‘Morbido’ è piuttosto sibillino in questo senso. “Me lo auguro, ma so di non essere nella top list Yamaha al momento… Non so quindi con quanta urgenza tratteranno questo problema. Spero lo prendano sul serio.”

Piuttosto amaro appunto dopo un primo GP 2021 dal quale si aspettava ben altro risultato. Riparte da 2° iridato dopo una splendida stagione 2020 in crescita, ma paradossalmente con a disposizione la M1 meno aggiornata rispetto ai suoi compagni di marca. Frutto di decisioni prese già all’inizio dello scorso campionato, quando sono stati decisi molto presto gli schieramenti per quest’anno. Ma questo fine settimana il pilota può provare a rifarsi, lo attende un nuovo GP a Losail. Con la speranza di riuscire a limitare i problemi…

Foto: Petronas SRT