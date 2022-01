Razgatlioglu punta al bis Superbike: “La MotoGP non è il mio sogno”

Toprak Razgatlioglu si esercita in un poligono con fucile e pistola, mette nel mirino il secondo titolo mondiale Superbike e allontana l'ipotesi MotoGP.

Toprak Razgatlioglu ha inaugurato il 2022 all’assalto. Non ancora del titolo Superbike, per quello dovremo attendere il mese di aprile, quando comincerà la difesa del titolo con la nuova Yamaha R1 ad Aragon. Finora è stato l’unico dei big a non essere sceso in pista dopo l’ultima gara al Mandalika Circuit che lo ha consacrato campione del mondo. Ma va in scena in un poligono con un fucile d’assalto M4 e una pistola semiautomatica Glock 17. A giudicare dal video pubblicato sul suo profilo social pare che non sia la la prima volta che impugna un’arma da fuoco.

Un addestramento speciale per il campione Superbike che punta a nuovi obiettivi, nel vero senso della parola. Indossa una giacca militare e abbigliamento adeguato per un poligono di tiro, mostrando un aspetto inedito a molti dei suoi fan. Toprak Razgatlioglu è stato anche visto fare snowboard con alcuni amici, compiere salti incredibili e divertirsi in questa pausa invernale prima del ritorno in sella. Resta da capire se e quando terrà il test MotoGP tanto discusso fino a poche settimane fa.

Toprak e l’ipotesi MotoGP

Il pilota turco non sembra intenzionato a lasciare il WorldSBK prima del 2023, quando scadrà il contratto con Yamaha. Del resto pretende conferme difficili da esaudire, come un posto in un team factory, dove al momento ci sono due piloti insostituibili, salvo sorprese di mercato, come Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

In una recente intervista al magazine Roadracing World sembra allontanarsi dall’ipotesi Motomondiale. “Mi sento vecchio per la MotoGP, ho 25 anni, gli altri entrano a 19, 20 o 21 anni. Non sono vecchio, lo so… Il mio sogno era essere campione del mondo di Superbike, la MotoGP non è un mio sogno. Ho una porta aperta – ammette Razgatlioglu -, ma mi concentro sulla Superbike. Se vado in MotoGP e non sono veloce potrei sempre ritornare in SBK perché tutti sanno che qui sono veloce“.

