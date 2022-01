MotoGP: il COTA si fa bello, lavori in corso ad Austin per il GP 2022

Il Circuit of the Americas di Austin si sta preparando per il GP di quest'anno. Avanti con i lavori per sistemare la superficie del tracciato.

“Un po’ di lifting.” Così il Circuit of the Americas di Austin conferma via social i lavori per sistemarne la superficie. Con ‘anticipo’ rispetto a quanto annunciato da Franco Uncini, che parlava di non prima di fine febbraio (qui i dettagli). La procedura invece si è già messa in moto per rispondere alle richieste del Mondiale MotoGP, ovvero sistemare le tante buche evidenziate dai piloti nell’edizione 2021 del GP. Il circuito non può essere totalmente riasfaltato, ma si lavora comunque su una buona parte, ovvero dall’entrata della curva 2 all’uscita della curva 10.

L’appuntamento mondiale in Texas attualmente è programmato per il fine settimana del 10 aprile, quindi nuovamente ad inizio anno (il calendario provvisorio). Per tornarci però servono appunto soluzioni importanti, non solo sulla superficie ma anche negli strati inferiori. Al COTA quindi da svariate settimane si lavora alacremente per prepararsi per il Gran Premio 2022, di scena tra meno di tre mesi. Il Direttore della sicurezza nei GP Uncini poi è in attesa di realizzare qualche giro in moto per assicurarsi in prima persona di quanto fatto.

Foto: Instagram-COTA