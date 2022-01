Danilo Petrucci verso gli Usa: inizia la sfida Superbike con Ducati

Danilo Petrucci sarà in pista a Portimao insieme agli altri piloti Ducati Superbike. Prenderà il posto di Loris Baz in MotoAmerica: obiettivo WorldSBK.

Chiusa la pagina della Dakar Danilo Petrucci guarda verso nuovi orizzonti. Pur attratto dallo sterrato e dal deserto, il suo Dna sportivo resta attaccato alle piste e all’asfalto, almeno per i prossimi anni. KTM non gli ha rinnovato il contratto in MotoGP, preferendo lasciare spazio ai giovani Remy Gardner e Raul Fernandez. Chiuse le porte del paddock del Motomondiale bisogna fare un passo indietro per poi farne due in avanti.

Il 7 e 8 febbraio sarà in pista a Portimao per un test con gli altri piloti Ducati Superbike in sella alla Panigale V4R. Riabbraccia il suo amato marchio emiliano con cui ha vinto due Gran Premi in MotoGP e prenderà il posto di Loris Baz nel team Warhorse HSBK Racing Ducati New York. Il pilota francese ha concluso il 2021 al 4° posto e da quest’anno ritornerà nel WorldSBK con BMW. Ad oggi Ducati non ha dato ufficialmente la notizia, ma dovrebbe arrivare fra non molto. Nella lista dei partecipanti è indicato come collaudatore Ducati. Fino ad allora proverà a riprendersi dagli acciacchi fisici rimediati in Arabia Saudita, dalla caviglia al polso, per ripartire nelle migliori condizioni.

In Portogallo saranno presenti tutti i piloti Ducati dei Campionati Mondiali Superbike, Supersport ed Endurance. Tra questi Luca Bernardi, neoacquisto di Barni Ducati, il tedesco Philipp Öttl del team Go Eleven. Saranno in pista anche le V2 attesissime in Supersport l’austriaco Maximilian Kofler del CM Racing team, Oliver Bayliss, figlio del tre volte campione del mondo Troy. La stagione MotoAmerica prenderà il via nel weekend del 10-12 marzo a Daytona. Saranno undici gare fino a settembre, da qui passerà il futuro di Danilo Petrucci: l’obiettivo è guadagnarsi un posto nel Mondiale Superbike per la stagione 2023.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri