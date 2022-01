Danilo Petrucci: “Figa la Dakar, posso andare in pensione sereno”

Danilo Petrucci ritorna dalla Dakar da eroe dopo la vittoria nella tappa 5. Nel futuro del pilota ternano ci sarà il ritorno in Ducati nel MotoAmerica.

Danilo Petrucci è ritornato nella sua Terni dopo l’avventurosa esperienza nella Dakar in Arabia Saudita. Ha trascorso diverse settimane per allenarsi, fino all’esordio del 1° gennaio in sella alla KTM 450. Era iniziata come una sfida personale, un modo per rimettersi in gioco dopo l’estromissione dalla MotoGP. Ritorna a casa con una vittoria, un record e da eroe. Migliaia di fan si sono collegati ogni giorno al suo canale Instagram per seguire le sue dirette, ha aperto le porte di un mondo finora sconosciuto a molti.

Petrux era già nei cuori di tanti appassionati, ora ci resterà ancora più a lungo. “E’ stata una gara dura, ma soprattutto è difficile da raccontare in poche parole. E’ stata sicuramente una delle esperienze più forti della mia vita, non mi era mai successo di dovermi alzare per due settimane alle due di notte e salire in moto alle quattro di mattina, con il buio e tornare dopo dodici ore. Me ne sono successe di tutti i colori, ma ce l’ho fatta anche a vincere – ha detto a Sky Sport -. Ho fatto il mio primo record della vita, adesso posso andare in pensione sereno“.

Ritornerà alla Dakar nel 2023? Molti dipenderà dal suo futuro imminente nel MotoAmerica con Ducati. Probabile che salterà in sella alla Panigale V4R per un test e poi decida di migrare negli States. Una bella occasione per prendere confidenza con una derivata di serie sull’asfalto e poi cercare l’ingresso nel Mondiale Superbike come fatto da Loris Baz. Danilo Petrucci ha resettato la mente e si prepara alla nuova avventura. “Non mi aspettavo che tutto il mondo seguisse la Dakar, ciò che mi ha stupito è che la gente mi chiedeva di fare le dirette. Con alcuni piloti ci siamo sentiti tutti i giorni – ha concluso il pilota umbro -. E’ stato molto figo“.

