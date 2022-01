Superbike, Loris Baz: “Con BMW non possiamo vincere subito”

Loris Baz correrà la stagione Superbike 2022 in sella alla BMW del team satellite. L'obiettivo è migliorare la moto gara dopo gara per avvicinarsi ai big.

Loris Baz ritorna nel Mondiale Superbike dopo un anno di esperienza nel MotoAmerica. L’infortunio di Chaz Davies gli ha consentito di rimettersi in gioco nel WorldSBK con la Ducati del team GoEleven. Due week-end da incorniciare per l’ex pilota francese della MotoGP e BMW si è fiondata per piazzarlo nella squadra satellite Bonovo Action. Ritorna a pieno regime dopo la buona esperienza del 2020 chiusa con quattro podi in sella alla Yamaha del team Ten Kate. “È stato un anno molto buono, peccato che non abbiamo continuato nel 2021, perché mi sentivo molto bene con quella squadra. Ma niente, a fine anno non c’era budget“.

Baz e la nuova avventura BMW

Nel 2021 tenta l’avventura negli States con qualche difficoltà, ma si riaprono le porte del Mondiale Superbike per sostituire Davies. “Ho mostrato a tutte le persone che mi hanno promesso cose e non le hanno mantenute che hanno commesso un errore. Il mio posto è nel Mondiale Superbike, non in un altro campionato – dice a Motosan.es -. Ho dimostrato di poter andare forte con una buona moto“. Ha già provato la BMW nel test di Jerez. “La moto è molto diversa da quelle che ho guidato in passato, c’è molto lavoro da fare per ottenere ciò che vogliamo Ma se lavoriamo bene, penso che possiamo fare buone cose. Al momento non credo sia una moto con cui vincere subito, ma non abbiamo testato tutte le novità per il 2022, c’è del potenziale“.

Nella prossima stagione Superbike ci sarà da lavorare per migliorare la BMW M1000RR. Oltre a fare i conti con i big della Superbike che hanno sicuramente un passo in più. “Toprak [Razgatlioglu] è il pilota che mi piace di più, è una persona molto semplice con un talento enorme. Lo vedo da quando era in Superstock 600 e questo pilota mi è sempre piaciuto. Dà il 100%, non si lamenta mai“. E insieme a Jonathan Rea ci sarà anche la Ducati con Alvaro Bautista: “E’ un buon pilota su una buona moto, sarà in testa. Non so dirti se lotterà per il Mondiale o meno, ma sarà davanti“.