SBK Indonesia, Razgatlioglu furioso con Bautista: “Senza rispetto”

È un Toprak Razgatlioglu dominante quello che stiamo vedendo nel round Superbike in Indonesia. Dopo essersi preso la pole position dando oltre un secondo di distacco a Jonathan Rea, ha trionfato in Gara 1 rifilando oltre quattro secondi ad Alvaro Bautista. Sta annichilendo i suoi rivali.

Prima di correre al Mandalika International Street Circuit, dove un anno fa si laureò campione del mondo, aveva annunciato che il suo obiettivo sarebbe stato fare un tris di vittorie in questo weekend. La prima è stata conseguita e ci sono i presupposti per completare l’opera. Intanto oggi ha raggiunto quota 28 successi con la Yamaha ed è diventato il pilota più vincente con il marchio di Iwata nel Mondiale SBK. Ha superato la leggenda Noriyuki Haga.

Superbike Mandalika, Razgatlioglu felice della vittoria

Razgatlioglu è molto felice di aver vinto dominando la prima manche Superbike in Indonesia: “Sono molto felice, abbiamo avuto un inizio davvero forte. In Superpole ho fatto un tempo incredibile e poi la gara è stata buona. Non era facile per nessuno, perché faceva molto caldo. Ho commesso un errore, però non sono caduto e ho vinto“.

Toprak al 13° giro è stato protagonista di un errore che aveva permesso di Bautista di portarsi a 1″1, ma ci ha messo poco a riguadagnare vantaggio e ad evitare di essere ripreso. Ha così commentato l’accaduto: “In curva 6 ho toccato la linea sporca e alla 7 ho chiuso il gas perché il posteriore scivolava. Ho sentito lo scivolamento dopo aver toccato l’acceleratore, sono andato largo perché non era possibile girare. Mi sono ricordato di Marc Marquez che aveva avuto una grande caduta qui“.

Toprak ce l’ha con Bautista dopo Gara 1

Il pilota Yamaha si è portato a 77 punti da Bautista e sa che rimane difficile impedirgli di vincere il titolo mondiale SBK. Però ha un appunto da fare al rivale della Ducati, che a suo avviso non si è ben comportato al momento dei festeggiamenti sul podio: “Va bene festeggiare con lo champagne (prosecco in realtà, ndr), ma lui mi ha seguito. Non capisco il motivo, visto che io sono musulmano e non festeggio con lo champagne solitamente. Inoltre, siamo in un Paese musulmano. Non ha avuto rispetto. Successivamente ha chiesto scusa, però deve portare rispetto. Ho domandato a Rea se avrebbe festeggiato e mi ha risposto di no, questo invece è avere rispetto“.

Razgatlioglu è musulmano e non beve alcol, pertanto si è irritato con Alvaro per avergli spruzzato addosso il prosecco messo a disposizione dei piloti per la consueta celebrazione post-gara. Lo spagnolo comunque si è scusato e domani i due torneranno a darsi battaglia in pista, se Toprak non andrà nuovamente in fuga…

Foto: WorldSBK