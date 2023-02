Raffaele De Rosa “Ducati favorite in Supersport? Presto per dirlo”

36 Anni ma non sentirli. Raffaele De Rosa è il decano del Mondiale Supersport ed uno dei favoriti per il titolo iridato. Gareggia da oltre vent’anni a livello internazionale ed ha all’attivo 250 gare tra Motomondiale, WSBK e WSSP. L’anno scorso, verso metà stagione, aveva ipotizzato un possibile ritiro ma la passione e tanta così come l’entusiasmo e la voglia di vincere. E’ andato avanti ed ha concluso il 2022 in crescendo. Nei test di Portimao è andato abbastanza bene e quest’anno può puntare certamente ai vertici.

“Onestamente non so se sono il più grande del campionato – racconta Raffaele De Rosa a Corsedimoto – ma può essere. Sono fiducioso perché l’anno scorso il finale di stagione è stato positivo. Dobbiamo ripartire da lì e rimboccarci le maniche”.

Come sono andati i test?

“Io ho girato solo a Portimao ed è stato importante per riprendere confidenza con tutto. Corro con la stessa squadra dell’anno scorso e sulla moto non abbiamo cambiato al momento nulla, non ci sono evoluzioni anche perché il regolamento pare invariato riguardo gli upgrade quindi non ci dovrebbe essere nulla di nuovo. A Portimao il primo giorno sono andato bene mentre il secondo un po’ meno, noi non abbiamo migliorato tanto e gli altri un po’ di più. Devo ancora togliere un po’ di ruggine e dobbiamo lavorare sodo”.

Le Ducati quest’anno partono da super favorite per il titolo iridato.

“Erano favorite anche l’anno scorso durante l’ inverno ma poi non hanno vinto neppure una gara. Sicuramente nei test di Portimao Nicolò Bulega era in forma ed al momento sembra quello messo meglio di tutti ma bisognerà vedere dopo le prime due gare. La prima è a Phillip Island, una pista particolare che fa un po’ storia a sé. Bisogna aspettare ancora un po’ per capire i reali valori in campo”.