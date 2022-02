Oliver Bayliss è finito in ospedale a Portimao dopo soli nove giri con la Ducati Supersport che guiderà nel Mondiale. Delusione per papà Troy presente nel box Barni

E’ durata pochissimo la prima giornata di test Supersport per Oliver Bayliss a Portimao. Il figlio di Troy, tre Mondiali vinti e idolo ducatista, è scivolato alla curva cinque, dopo soli nove giri. Trasportato in ospedale a Portimao, il ventenne australiano ha rimediato una frattura al piede destro. Per lui programma previsto dal team Ducati Barni nelle due giornate portoghesi finisce qui.

Davide Bulega e Ducati già sotto il record!

Con la stessa Ducati V2, ma con i colori della formazione ufficiale, è sceso in pista anche Davide Bulega. Per l’ex Moto2 i giri a referto sono stati 65, con miglior passaggio in 1’44″683. Oliver Bayliss, prima dell’incidente, aveva fatto registrare 1’48″373, ma ovviamente è un referimento che non fa testo, visto che aveva appena cominciato a girare. Invece è molto significativa la prestazione di Bulega, che ha già migliorato il record ufficiale di Portimao, siglato lo scorso ottobre da Jules Cluzel, con la Yamaha 600, in 1’44″783. Il vincitore di gara aveva ottenuto anche la Superpole, con 1’43″908. Quindi la bicilindrica 955 è scesa un decimo sotto il primato in gara, e non è lontana neanche dal primato sul giro secco. Per FIM e Dorna definire il bilanciamento delle prestazioni di moto così diverse per cilindrata sarà un rompicapo.